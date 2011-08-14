معصومه پیرمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اقدامات بسیار خوبی در سالهای اخیر برای توسعه و پیشرفت رشته بدمینتون در استان قم صورت گرفته است که بخش اعظمی از این اقدامات در قسمت بانوان هیئت به انجام رسیده است.
وی افزود: در بخش بانوان با سرمایهگذاری و زمان مناسبی که برای تربیت بدمینتون بازان ردههای سنی پایه گذاشتیم، خوشبختانه در چند سال اخیر نتایج آن را به خوبی احساس میکنیم و در حال حاضر این امکان برای هیئت در بخش بانوان وجود دارد که در تمامی مسابقات ردههای مختلف سنی قهرمانی و لیگ باشگاههای کشور حضور داشته باشیم.
نایب رئیس هیئت بدمینتون استان قم ادامه داد: در حال حاضر تیم بدمینتون بانوان استان قم خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی بدمینتون لیگ دسته اول بانوان کشور که با شرکت تیمهای مدعی صعود به لیگ برتر برگزار میشود، آماده میکند.
وی بیان کرد: خوشبختانه چهرههای مستعدی در این رشته ورزشی در بخش بانوان در هیئت بدمینتون استان قم حضور دارند که تاکنون در مسابقات قهرمانی کشور، لیگ باشگاههای کشور و همچنین المپیاد ایرانیان تجربیات موفقی به دست آوردهاند.
پیرمرادی با اشاره به آمادگی تیم دختران نوجوان قم، تاکید کرد: برای حضوری موفق در این رقابتها تمرینات تیم هیئت بدمینتون استان قم زیر نظر مربیان تیم به شکلی منظم برگزار میشود تا بتوانیم در ادامه مسابقات به نتایج درخور شأن بدمینتون قم دست یابیم.
وی ابراز داشت: توانمندی بانوان قم در رشته بدمینتون به اندازهای است که معتقدم تیم بانوان قم شایستگی حضور در لیگ برتر را دارد اما واقعیت این است که تیمهای حاضر در لیگ برتر اعم از تهران، اصفهان و فارس همگی از حامیان مالی قوی برخوردارند در شرایطی که در قم از این امتیاز کمتر امکان برخورداری وجود دارد.
نایب رئیس هیئت بدمینتون استان قم از حمایتهای ادارهکل تربیتبدنی در راستای توسعه این رشته در بین بانوان تمجید کرد و افزود: تداوم این حمایتها مجموعه هیئت را به تلاش و پشتکار بیشتر دلگرم کرده است و امیدواریم با تلاشهای هیئت جدید این رشته به موفقیتهای بیشتر دست یابد.
وی توجه به امر آموزش را یکی دیگر از اقدامات مثمر ثمر در زمینه توسعه بدمینتون بانوان عنوان و تصریح کرد: خوشبختانه استقبال از این رشته ورزشی به اندازهای است که هر روز بر تعداد دختران علاقمند به فعالیت در آن افزوده میشود.
گفتنی است: استان قم دو تیم در مسابقات لیگهای بدمینتون باشگاههای کشور دارد که در کنار تیم بانوان قم در مسابقات لیگ دسته اول بدمینتون باشگاههای کشور، تیم مردان قم نیز امسال با نام صبا در لیگ برتر بدمینتون کشور حضور خواهد یافت.
قم - خبرگزاری مهر: نایب رئیس هیئت بدمینتون استان قم از حضور برترین بانوان بدمینتون باز در ترکیب تیم قم در مسابقات لیگ دسته اول بدمینتون بانوان کشور خبر داد.
معصومه پیرمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اقدامات بسیار خوبی در سالهای اخیر برای توسعه و پیشرفت رشته بدمینتون در استان قم صورت گرفته است که بخش اعظمی از این اقدامات در قسمت بانوان هیئت به انجام رسیده است.
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