تیم نونهالان چهارمحال و بختیاری در مسابقات بسکتبال نائب قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال نونهالان استان چهار محال و بختیاری دراین رقابتها که با شرکت چهار تیم از استانهای اصفهان، یزد، چهارمحال بختیاری و کرمان برگزارشد به مقام دوم دست یافت.

رقابتهای بسکتبال نونهالان منطقه پنج به میزبانی هیئت بسکتبال استان اصفهان در خانه بسکتبال ازبیستم لغایت 22 مردادماه برگزارشد و در نتیجه این رقابتها تیم میزبان به مقام نخست رسید، نماینده استان چهار محال و بختیاری دوم شد و یزد در جایگاه سوم ایستاد.

دراین مسابقات تیم نونهالان این استان در اولین بازی خود مقابل یزد با نتیجه 50 بر 38 به پیروزی رسید، کرمان را در دومین مسابقه با نتیجه 73 بر 31 مغلوب کرد و در آخرین بازی برابر تیم میزبان مسابقه را با نتیجه 70-32 واگذار کرد.

تیمهای چهارمحال وبختیاری و اصفهان دو تیم صعود کننده از این گروه به مرحله نیمه نهایی پیکارهای بسکتبال قهرمانی نونهالان کشور هستند.

