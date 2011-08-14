40 واحد مسکونی در سیلاب جنوب کرمان دچار آبگرفتگی شده اند

کاووس محمودی در گفتگو با مهر اظهارداشت: بر اثر بارندگیهای اخیر در عنبرآباد چند روستا در این شهرستان دچار سیل زدگی شدند.

وی تصریح کرد: هم اکنون 40 واحد مسکونی دچار آبگرفتگی هستند و به همین دلیل 30 تا 40 خانوار نیز خسارت دیده اند که در همان لحظات اولیه امدادرسانی به این افراد آغاز شده است و بسته های غذایی و چادر بین آنها توزیع شده است.

این مسئول ادامه داد: مشکل قطعی برق روستاهای آب گرفته برطرف شده است و همچنین اکیپهای امدادی در منطقه حضور دارند.

وی از ارزیابی دقیق میزان خسارات طی روزهای آینده خبر داد.

وی همچنین گفت: هلال احمر آمادگی کامل برای امداد رسانی بیشتر به سیل زدگان را دارد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.



