بهره برداری از هفت طرح تامین آب شهری در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید آقازاده صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: افتتاح طرح تامین آب شرب در سردشت، مخزن 15 هزار متر مکعبی و مرحله دوم آبرسانی میاندوآب، مخزن یک هزار متر مکعبی و مرحله دوم طرح آبرسانی چهار برج از جمله مهمترین این طرحها هستند .
وی در ادامه بیان داشت: اجرای طرح تامین آب سیمینه شامل احداث مخزن 500 متر مکعبی و تاسیسات کلرزنی، حفر و تجهیز چاه و خط انتقال به طول بیش از یک کیلومتر نیز از دیگر طرح های تامین آب شهری بوده که طی ماه آینده به مناسبت هفته دولت به بهره برداری خواهند رسید .
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی با بیان اینکه برای اجرای این طرحها در مجموع 31 میلیارد ریال اعتبار هزینه می شود، اظهار داشت: همچنین طرح آبرسانی به واحدهای مسکن مهر در شهرستان سردشت با 25 میلیارد ریال اعتبار ماه آینده کلنگ زنی خواهد شد.
آقازاده در ادامه سخنان خود گفت: 10 پروژه ایجاد فاضلاب، هفت پروژه شبکه مساکن مهر در خوی، پلدشت، نقده، شاهین دژ و سلماس، 25 پروژه اصلاح شبکه فاضلاب، پروژه آبرسانی میاندوآب، انتقال آب زندان ارومیه، از جمله مهمترین طرحهای در دست اجرا طی امسال هستند.
این مسئول افزود: میزان املاح موجود، سختی آب، کلسیم، منیزیم، سدیم و دیگر فلزات در آب مصرفی شهروندان استان در حد مطلوبی بوده به طوریکه حتی در برخی از این شاخصها نسبت به استاندارد کشوری وضعیت بهتری دارد.
به گفته آقازاده 99.7 درصد جمعیت شهرهای آذربایجان غربی تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب شهری قرار داشته که در این راستا 446 هزار انشعاب آب و 217 هزار فقره انشعاب فاضلاب به مشترکان واگذار شده است که 939 هزار نفر از جمعیت استان تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار گرفته اند.
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