بهره برداری از هفت طرح تامین آب شهری در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید آقازاده صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: افتتاح طرح تامین آب شرب در سردشت، مخزن 15 هزار متر مکعبی و مرحله دوم آبرسانی میاندوآب، مخزن یک هزار متر مکعبی و مرحله دوم طرح آبرسانی چهار برج از جمله مهمترین این طرحها هستند .

وی در ادامه بیان داشت: اجرای طرح تامین آب سیمینه شامل احداث مخزن 500 متر مکعبی و تاسیسات کلرزنی، حفر و تجهیز چاه و خط انتقال به طول بیش از یک کیلومتر نیز از دیگر طرح های تامین آب شهری بوده که طی ماه آینده به مناسبت هفته دولت به بهره برداری خواهند رسید .

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی با بیان اینکه برای اجرای این طرحها در مجموع 31 میلیارد ریال اعتبار هزینه می شود، اظهار داشت: همچنین طرح آبرسانی به واحدهای مسکن مهر در شهرستان سردشت با 25 میلیارد ریال اعتبار ماه آینده کلنگ زنی خواهد شد .

آقازاده در ادامه سخنان خود گفت: 10 پروژه ایجاد فاضلاب، هفت پروژه شبکه مساکن مهر در خوی، پلدشت، نقده، شاهین دژ و سلماس، 25 پروژه اصلاح شبکه فاضلاب، پروژه آبرسانی میاندوآب، انتقال آب زندان ارومیه، از جمله مهمترین طرحهای در دست اجرا طی امسال هستند .

این مسئول افزود: میزان املاح موجود، سختی آب، کلسیم، منیزیم، سدیم و دیگر فلزات در آب مصرفی شهروندان استان در حد مطلوبی بوده به طوریکه حتی در برخی از این شاخصها نسبت به استاندارد کشوری وضعیت بهتری دارد .