ملت ایران به دنبال حاکمیت عدالت و صلح در جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدینژاد شنبه شب در مصاحبه زنده با شبکه تلویزیونی " راشا تودی " روسیه، درباره تحولات جهانی با بیان اینکه آینده بسیار درخشانی در انتظار همه بشریت قرار دارد، گفت: زمان آن رسیده که انسانها با اندیشه ای جهانی، مهرورزی و پی بردن به اهمیت عدالت در ساختن جهان مشارکت کنند تا مدیریت عادلانه و انسانی بر جهان حاکم شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه ملت ایران همه انسانها را فارغ از رنگ، نژاد و سلیقه دوست دارد و آنها را محترم می شمارد و از اینکه تبعیض و فقر در جهان وجود دارد ناراحت است،ابراز امیدواری کرد روزی فرا برسد که تبیعض ها و فقر در جهان از بین برود و به جای جنگ و کینه ورزی، صلح و دوستی گسترش یابد.
وی تصریح کرد : رفاه، امنیت، دوستی و احترام برای همه، بوجود نمی آید مگر اینکه همه دست به دست هم برای ساختن آینده درخشان تلاش کنند.
احمدینژاد در پاسخ به سوالی در خصوص تحولات اخیر منطقه و شمال آفریقا، اظهار داشت: امروز نه تنها ملتهای منطقه، بلکه مردم دنیا از شرایط ناعادلانه حاکم بر جهان و وجود فاصله طبقاتی، جنگ و درگیری و اینکه روزانه بخش وسیعی از ملتها توسط زورگویان عالم تحقیر و سرکوب میشوند، ناراحت و نگران هستند.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه عدالت، آزادی و کرامت به مطالبه عمومی همه ملتهای جهان تبدیل شده است، خاطر نشان کرد: ملتهای منطقه و شمال آفریقا میتوانند امور خود را اداره کرده و خواستههایشان را به دست آورند اما آنچه که موجب نگرانی شده دخالتهای بیگانگان در امور کشورها از جمله دخالت ناتو در لیبی است.
وی اضافه کرد: متاسفانه شورای امنیت نیز در خصوص لیبی اشتباه بزرگی مرتکب شد؛ در حالیکه می توانست به جای دخالت نظامی و استفاده از بمب و هواپیما، گروههای میانجیگر را به این کشور بفرستد و با برگزاری انتخاب آزاد و نظارت بر آن مشکلات را برطرف کند، اما با مصوبه عجولانه خود مشکلات موجود در لیبی را تشدید و پیچیده کرد و موجب کشته شدن انسانها و از بین رفتن زیر ساختهای لیبی شد.
رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره وجود نگرشهای گوناگون در خصوص تحولات منطقه اظهار داشت: دیدگاهها و مواضع مختلفی که در خصوص تحولات منطقهای وجود دارد بخاطر طبیعت معادلات منطقهای و نوع نگاه کسانی است که صحنه این تحولات را تحلیل می کنند.
احمدینژاد در پاسخ به سوالی درباره روابط ایران و روسیه با اشاره به اینکه ایران و روسیه همسایه جغرافیایی هستند و این رابطه همسایگی همیشگی بوده و قابل تغییر نیست، تصریح کرد: باید دو کشور با هم روابط دوستانه و عمیقی داشته باشند ضمن اینکه از نقاط مشترک فراوانی برخوردار هستیم که فعال کردن آن به نفع همه است لذا باید از ظرفیتهای مشترک برای تعمیق هر چه بیشتر مناسبات دو کشور استفاده حداکثری کرد.
رئیسجمهور با اشاره به مذاکرات مثبت و سازنده با پوتین و مدودوف در سالهای اخیر ضمن ابراز خرسندی از روابط رو به گسترش دو کشور خاطرنشان کرد: ایران و روسیه با توجه به تحولات اقتصادی و سیاسی در جهان، راهحلهای مشترکی برای حل مشکلات موجود دارند. با توجه به مذاکرات مثبتی هم که با جناب آقای پوتین و مدودوف انجام شده، امیدواریم سطح روابط دو کشور به سرعت در همه زمینهها افزایش یابد.
احمدینژاد در پاسخ به سوالی درباره نیروگاه بوشهر و علت تاخیر در راهاندازی آن اظهار داشت: در خصوص راهاندازی این نیروگاه با آقای مدودوف مذاکره کردیم و صراحتا اعلام کرد هیچ مانعی دراین راستا وجود ندارد و نیروگاه بوشهر در زمانبندی مشخص راهاندازی خواهد شد؛ البته طبیعی است که باید همه نکات لازم برای افزایش ایمنی بکار گرفته شود.
رئیسجمهور ادامه داد: نیروگاه بوشهر امروز در مرحله راهاندازی قرار دارد و طرف روسی اعلام کرده تا پایان امسال در چند مرحله به طور کامل راه اندازی خواهد شد.
وی تصریح کرد: راهاندازی نیروگاه بوشهر سمبل همکاریهای ایران و روسیه است و در مقابل نگاه جهانیان قرار دارد و همه به دنبال آن هستند که ببینند روسیه چگونه یک نیروگاه را راهاندازی میکند.
احمدینژاد در پاسخ به سوالی درباره نقش اعطای آزادیهای گستردهتر به مردم به منظور جلوگیری از تکرار اعتراضات مردمی در سایر کشورهای منطقه اظهار داشت: امروز همه کشورهای جهان نیازمند افزایش سطح آزادی هستند و بیشتر از همه کشورهای اروپایی و آمریکایی به آن احتیاج دارند؛ اینکه اروپا و آمریکا ادعای آزادی میکنند ولی در مقابل همواره برخوردهای ضد انسانی و سرکوبگرانه با مردم خود دارند نشان دهنده محروم بودن مردم این مناطق از آزادی حقیقی است.
رئیس جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر عدم وجود دموکراسی در ایران با طرح این سوال که چند درصد مردم باید در انتخابات حضور داشته باشند تا آن کشور به عنوان کشوری دمکراتیک بشمار رود و آیا حضور 85 درصدی مردم در انتخابات اخیر، رکورد پایینی بود که در تاریخ دموکراسی به ثبت رسیده اظهار داشت: امروز دموکراسیهای متنوع و سلیقه ای مختلفی از جمله دموکراسی اروپایی، آمریکایی، انگلیسی، آلمانی، روسی در دنیا وجود دارد که با یکدیگر متفاوت هستند و اینها نمی تواند ملاک ارزیابی قرار بگیرد.
وی اضافه کرد: موضوع انسان و حقوق بشر یک موضوع جهانی است و امروز در همه جای دنیا از جمله اروپا، آمریکا و آسیا حقوق انسانها نقض شده و به طور کامل اجرا نمی شود.
رئیس جمهور درباره وضعیت عده ای از آشوبگران پس از انتخابات و سران آنها خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران مستقل بوده و آیین دادرسی نیز شفاف است و اگر کسی تخلفی انجام دهد به طور عادلانه به آن رسیدگی می شود و هیچکس حتی رییسجمهور هم نمیتواند در روند رسیدگی به پروندههای قضایی دخالت کند.
احمدینژاد افزود: جمهوری اسلامی ایران کشوری است که بیش از سایر کشورهای دنیا به مطالبات مردم اهمیت میدهد، اما بیتردید این وضعیت نسبی است و هرگز ادعا نکردیم که در جایگاه مطلوب و ایده آل قرار داریم؛ اما قطعاًجزء بهترینها در دنیا هستیم.
رئیسجمهور در پاسخ به سوال خبرنگار راشا تودی که انتقاد جمهوری اسلامی ایران از نحوه برخورد با مردم بحرین را دخالت درامور این کشور عنوان کرد، اظهار داشت: در خصوص اوضاع بحرین صرفاً نسبت به کشته شدن مردم این کشور اظهار ناراحتی کردیم و این اظهارنظر به هیچ عنوان به عنوان دخالت در امور داخلی این کشور محسوب نمیشود.
وی با اشاره به اینکه نیروهای آمریکایی، انگلیسی و ناتو در منطقه و اطراف ایران حضور گستردهای دارند، گفت: جالب است کسانی که در بحرین نیروی نظامی دارند و همواره در اوضاع کشورهای منطقه دخالت میکنند، ایران را به دخالت در امور دیگران متهم میکنند.
احمدینژاد در پاسخ به سوالی در رابطه با چگونگی روابط ایران و عراق با تاکید بر اینکه دو کشور از رابطه بسیار ویژه تاریخی و فرهنگی برخوردار هستند، گفت: ایران با دولت عراق و اقوام گوناگون این کشور از جمله شیعه، سنی و کردها روابط دوستانه ای دارد و حجم مبادلات اقتصادی و فرهنگی دو ملت رو به گسترش است.
وی تصریح کرد: بهترین شرایط برای جمهوری اسلامی ایران وجود عراق مستقل و یکپارچه است.
احمدینژاد در پاسخ به سوالی مبنی بر نگرانی مردم غرب از برنامههای هستهای ایران تصریح کرد: امروز برای همگان روشن شده که چه کسانی نگران هستهای شدن ایران هستند، مردم غرب یا سیاستمداران غربی؟ ضمن اینکه ایران هم مخالف این است که کسی در دنیا سلاح هستهای در اختیار داشته باشد اما اگر نیت واقعی مخالفت با سلاح هستهای وجود داشته باشد بدیهی است که ابتدا باید با سلاحهای موجود مخالفت شود و این در حالیست که امروز تعداد زیادی بمب اتمی در کشورهای مختلف اروپایی ذخیره شده که مردم این قاره را تهدید می کند اما هیچ گونه اقدامی در این خصوص صورت نمی گیرد.
رئیسجمهور در پاسخ به اینکه آیا جمهوری اسلامی ایران در برنامههای هستهای آینده خود به دنبال ساخت سلاح هستهای خواهد رفت، تاکید کرد: هرگز! امروز سلاح هستهای فاقد هرگونه کارایی است و ملت ایران به دو دلیل با سلاح هستهای مخالف است؛ اول اینکه سلاح هستهای را ضد انسانی میداند و به لحاظ اعتقادی با آن مخالفت است، چرا که دین، ما را نسبت به داشتن آن ممنوع کرده و ملت ایران هم ملتی مذهبی است.
احمدینژاد عدم کارایی سلاح هستهای را علت دوم مخالفت ملت ایران با دستیابی به اینگونه سلاحها دانست و گفت: معتقدیم امروز کسانی که سلاح هستهای در اختیار دارند اولاً سرمایه و منابع کشور خود را هدر داده اند و ثانیاً برای خودشان نیز خطر ایجاد کرده اند.
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه در معادلات جهانی امواج انسانی تعیین کننده است نه سلاح هستهای اظهار داشت: آمریکا سلاح هستهای در اختیار دارد اما آیا برخورداری از اینگونه سلاح ها باعث پیروزی آن در عراق و افغانستان شد؟ یا سلاح هستهای توانست رژیم صهیونیستی را در لبنان و غزه پیروز کرده و یا از فروپاشی جماهیر شوروی جلوگیری کند؟
احمدینژاد با بیان اینکه سلاح هستهای متعلق به قرن گذشته است و قرن حاضر قرن اندیشه، منطق، فرهنگ و انسانیت بوده و قدرت واقعی از آن مردم است، گفت: هدف ملت ایران صلح و انرژی هستهای برای همه و سلاح هستهای برای هیچکس است.
رئیسجمهور خاطر نشان کرد: فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی ایران کاملاً زیر نظر آژانس بینالمللی هستهای قرار دارد و تاکنون هیچ دلیل و سندی مبنی بر انحراف ایران ارائه نشده است؛ البته دولت آمریکا ادعاهایی میکند، اما هیچ مدرکی در این خصوص وجود ندارد.
احمدینژاد در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال حمله نظامی رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران گفت: آنها آرزوی انجام چنین عملی را در ذهن خود دارند، اما در مقابل، به قدرت ایران نیز واقف هستند و میدانند که پاسخ ملت ایران به آنها پشیمانکننده خواهد بود.
وی تاکید کرد: بیتردید ملت ایران در حد توان از خود دفاع خواهد کرد اما امیدواریم چنین روزی پیش نیاید و البته دلیلی هم برای آن وجود ندارد.
رئیسجمهور با بیان اینکه رژیم صهیونیستی برای تهدید، تهاجم و تامین منافع غرب تاسیس شده است، گفت: موجودیت این رژیم به ترور، اشغال، تجاوز و کشتار بستگی دارد، همانطور که در طول 60 سال گذشته همین روش را در پیش گرفته است؛ اما بالاخره آنها به قدرت تاریخی ملت ایران نیز آگاهی دارند.
وی در بخش دیگری از این مصاحبه زنده تلویزیونی در پاسخ به سوالی مبنی بر وجود اختلاف و تنش بین شیعه و سنی اظهار داشت: هیچگونه تنشی وجود ندارد، ضمن اینکه همواره بین همه انسانها بحث و تبادلنظر وجود داشته است. دین یک حقیقت بیشتر نیست و ادیان مسیحیت، یهودیت و اسلام دین جدا از هم نیستند، چرا که خداوند ملتها را تقسیمبندی نکرده و دین را برای سعادت همه انسانها قرار داده؛ اما طبیعی است که دین را متناسب با ظرفیت بشر فرستاده باشد؛ مسیحیت را متناسب با ظرفیت بشر 2000 سال قبل و یهودیت را متناسب با ظرفیت بشر 2600 سال قبل و پیامبر اسلام(ص) همان دین را اما به طور کامل آورده است، از اینرو بین ادیان هیچگونه اختلافی وجود ندارد.
احمدینژاد افزود: اگر انسانی از جنس انبیاء الهی حقیقت دین را بیان کند، مسیحی، یهودی و مسلمان هیچگونه اختلاف و فاصلهای نخواهند داشت و همه انسانها حرف مشترکی را بیان میکنند.
رئیسجمهور در پاسخ به سوالی در خصوص روابط ایران و چین نیز با اشاره به اینکه ایران و چین دو کشور مهم، بزرگ و صاحب تمدن و فرهنگ هستند که همیشه از روابط دوستانهای برخوردار بودهاند و امروز هم دیدگاههای مشترکی درباره تحولات جهانی دارند، گفت: فصل مشترک همکاریهای دو کشور صلح، امنیت و عدالت برای همه است.
رئیسجمهور در پاسخ به سوالی در مورد انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران با تاکید بر اینکه انتخابات در ایران به صورت کاملاً آزادانه برگزار می شود و اراده مردم حاکم است، گفت: این حق ملت است که به هر کسی که صلاح می دانند، رای بدهند و هر کسی را مردم انتخاب کنند بنده نیز به وی کمک خواهم کرد؛ ضمن اینکه بنده معلم دانشگاه هستم و این شغل را حفظ کرده ام و هر جا باشم در خدمت ملت ایران و انسانیت خواهم بود.
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