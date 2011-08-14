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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۰۴

کاویانی:

زمان عرضه کالا طرح ضیافت رمضان چهارمحال و بختیاری تمدید شد

زمان عرضه کالا طرح ضیافت رمضان چهارمحال و بختیاری تمدید شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی چهارمحال و بختیاری گفت: زمان عرضه کالا درفروشگاههای مجری طرح ضیافت رمضان چهارمحال و بختیاری تمدید شد.

اسماعیل کاویانی درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای نخستین باردرکشورفروشگاههای مجری طرح ضیافت جایگزین نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا دراستان شده اند که به دلیل استقبال مردم مهلت عرضه کالا در این فروشگاهها تاپایان ماه مبارک رمضان تمدید شد.

وی گفت: رب گوجه فرنگی، برنج، روغن نباتی، ماکارونی، خرما، گوشت مرغ، تن ماهی وحبوبات ازمهمترین اقلام سبدکالایی ماه مبارک رمضان است.

رئیس سازمان بازرگانی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: با برنامه ریزیهای انجام شده علاوه برتوزیع سبدهای کالایی رمضان، فروشهای فوق العاده، اقلام اساسی سبدمصرفی خانوارهابا پنج تا 15 درصد تخفیف ویژه عرضه می شود.

کد مطلب 1382837

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