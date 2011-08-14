2 میلیون تومان برای 20 هیئت ورزشی اردکان/ ورزش کشور نقشه راه ندارد

محمدرضا تابش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اکنون که پس از ماه‌ ها کشمکش و بلاتکلیفی، وزارت ورزش و جوانان تشکیل و وزیر معرفی شد و از مجلس رأی اعتماد گرفت، انتظار این است که هر چه زودتر آرامشی بر این وزارتخانه حاکم شود و ورزش کشور با برنامه‌ ریزی در مسیر پیشرفت قرار گیرد.

وی بیان داشت: وضعیت فعلی ورزش کشور به مثابه کشتی متلاطمی است که هدایت آن از دست سکاندار خارج شده و باید هر چه زودتر این عرصه مورد توجه عموم، سامان یابد.

نبود نقشه راه مهمترین خلا ورزش کشور است

نماینده مردم اردکان، نداشتن راهبرد و نقشه راه در ورزش کشور را مهمترین خلاء ورزش دانست و تهیه آن را اساسی‌ ترین مسئولیت وزیر ورزش و جوانان برشمرد.

تابش تصریح کرد: انتظار داریم هر چه زودتر با بهره‌ گیری از نظرات متخصصان متعهد و مجرب در عرصه ورزش کشور و سوابق خوبی که در این زمینه وجود دارد، با توجه به قول وزیر مربوطه، این موضوع مورد اهتمام جدی قرار گیرد.

وی با اشاره به جلسه برگزار شده توسط فراکسیون ورزش با محمد عباسی ابراز امیدواری کرد: با توجه به مطالب مطرح شده در آن جلسه و قول وزیر ورزش و جوانان مبنی بر اجرایی کردن آنها، هر چه زودتر شاهد عمل به وعده‌های داده شده باشیم.

تمرکز وزارت ورزش بر فدراسیونهایی که شانس مدال آوری در بازیهای المپیک لندن را دارند، باشد

نماینده مردم اردکان در مجلس، تغییر قانون سازمان تربیت بدنی و اساسنامه این نهاد ورزشی و تدوین شرح وظایف و مسئولیتها به منظور فراهم کردن تصدی امور ورزشی توسط متخصصان فرهیخته این عرصه را از ضروریاتی دانست که الزام دولت به ارائه شرح تشکیلات و وظایف این وزارتخانه جدید به مجلس برای تصویب، فرصت خوبی است تا دولت نسبت به این موارد توجه و اهتمام کافی را لحاظ کند.

وی بر برقراری ثبات و آرامش در ورزش کشور و فعال کردن فدراسیونهایی که شانس مدال‌ آوری در بازی‌های المپیک لندن را دارند تاکید کرد.

تابش افزود: این امر از فوری‌ ترین مسئولیتهای وزارت ورزش و جوانان در مقطع کنونی است و پشتیبانی سایر ارگانها و نهادها از آن برای دستیابی به افتخارات در عرصه بین ‌المللی ضروری است.

تیم های هزینه بر به بخش خصوصی واگذار شود

نماینده مردم اردکان عدم صرف اعتبارات کلان در نظر گرفته شده در بودجه برای چند تیم مطرح، تقویت هیئت‌های شهرستانها، واگذاری تیم‌ های هزینه ‌بر به بخش خصوصی و تامین منابع مالی آنها از طرف هواداران، اعمال شفافیت در قراردادهای ورزشی و کوتاه کردن دست مافیایی که اگر چه به صورت قلیل در ورزش کشور رخنه کرده و عامل بسیاری از مفاسد و ناکامی‌ها شده‌اند را از دیگر خواسته‌های فراکسیون ورزش مجلس در ملاقات اخیر با محمد عباسی ذکر کرد که وزیر ورزش و جوانان نیز برای اجرای آن قول داده است.

تابش با توجه به لزوم پاسخگویی وزارت ورزش و جوانان در قبال مجلس ابراز امیدواری کرد: این موارد هر چه زودتر عملی شده و شاهد تحولی اثربخش در عرصه ورزش کشور که مورد انتظار افکار عمومی است، باشیم.

20 هیئت ورزشی تنها دو میلیون تومان بودجه دارند

نماینده مردم اردکان در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از کم‌ توجهی مسئولان مربوطه به ورزش شهرستان، بودجه اختصاصی از سوی سازمان تربیت بدنی در سال 89 به 20 هیئت ورزشی این شهرستان را شش میلیون تومان و در سال جاری دو میلیون تومان اعلام کرد و افزود: در همین فاصله زمانی برای تقویت تیم‌ های ورزشی از طریق صنایع شهرستان 400 میلیون تومان اعتبار جذب شده است که از این میزان 95 میلیون تومان برای کمک به هیئتهای ورزشی در نظر گرفته شد.

وی همچنین افزود: با پیگیری انجام شده از طریق معاونت برنامه‌ ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در سال گذشته، برای هریک از پیست‌های سوارکاری و موتورسواری 100 میلیون تومان تامین اعتبار شد که تاکنون جذب این بودجه به تاخیر افتاده بود اما باید هر چه سریع‌تر ادامه روند تکمیل این پیست‌های ورزشی انجام شود.

تابش استعداد ورزشی جوانان اردکانی در امر ورزش را قابل توجه دانست و با تاکید بر ایجاد زمینه لازم برای شکوفایی این استعدادها،تعامل و همکاری وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان را کارساز خواند.