افزایش سهم بخش تعاون از 4.7 به 9 درصد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی صبح امروز در مراسم تودیع و معارفه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تا قبل از آغاز به کار دولت نهم 85 هزار تعاونی در کشور فعال بودند، گفت: از زمان دولت نهم تا کنون این تعداد به 165 هزار تعاونی بالغ شده که به اندازه تعاونی های ایجاد شده در 70 سال گذشته است.

وزیر سابق تعاون با تاکید بر اینکه همه می توانند این آمار را به صورت آنلاین در سایت وزارت تعاونی مشاهده کنند،‌ اظهار داشت: سهم بخش تعاون هم اکنون از 4.7 درصد به 9 درصد افزایش یافته است.

عباسی ادغام وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به فال نیک گرفت و گفت: از این طریق می‌توان رویکرد عدالت محور تعاون را پیگیری کرد.

وی خاطرنشان کرد: تنها راه عدالت اجتماعی توانمندسازی مردم و توزیع عادلانه منابع است، همچنین کمک به محرومین و توانمند کردن آنان نیز از اولویت‌های تعاونی ها خواهد بود.

در ادامه این مراسم صادق محصولی وزیر سابق رفاه و تامین اجتماعی نیز با بیان اینکه امروز کارآمدترین مدل مدیریت، مدیریت ولایی است، گفت: دولتهای نهم و دهم در مقایسه با گذشته بسیار درخشان‌تر عمل کردند و می توان گفت که بدون حمایت دولت امکان ایجاد فرصت‌ها و رفع چالش‌ها در وزارت‌ رفاه سابق حاصل نمی‌شد.

محصولی با بیان بخشی از عملکرد وزارت سابق رفاه، بیان داشت:‌ در بخش احداث مسکن محرومین با اختصاص 300 میلیون ریال به عنوان سرانه هر واحد، بودجه تخصیص یافته در این بخش 500 درصد افزایش یافته است.

وی همچنین از افزایش 400 درصدی سرانه تامین جهیزیه خبر داد و افزود: 200 هزار نفر از کارگران ساختمانی نیز طی سالهای گذشته از مزایای بیمه تامین اجتماعی برخوردار شدند و در این بخش ضریب نفوذ بیمه به 90درصد رسیده است.