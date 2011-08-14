قرآن کتاب مدیریت انسان و جامعه انسانی برای رسیدن به خداست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد در مراسم تجلیل و اعطای نشان دولتی به اساتید و قاریان ممتاز بین المللی قرآن کریم با تشکر از همه خادمان و کسانی که در مسیر ترویج فرهنگ قرآنی مجاهدت می کنند، اظهار داشت: در جمهوری اسلامی همه خادمان قرآن، اهل حقیقت قرآن، عاشق رسیدن به قرآن ناطق و برای کسب معرفت حقیقی، عاشق امام عصر (عج) و به دنبال او هستند.



رئیس جمهور با اشاره به اینکه هر یک از انسان ها به تناسب کمال و حرکت در مسیر تعالی، سطحی از قرآن را دریافت می‌کند که این دریافت‌های ناقص امکان رسیدن به خدا را برای او فراهم نمی‌کند، افزود: این برداشت های ناقص باعث تفاوت، تناقض و حتی اختلاف می‌شود و اگر چه فرض اولیه در قرائت قرآن کسب هدایت است اما چه بسا برخی افرادی که به فرموده قرآن گمراه و گمراه‌تر شوند.



احمدی نژاد با طرح این سوال که چه کسی می‌تواند همه قرآن را دریافت کرده و آن را به بشریت عرضه کند، اظهار داشت: قرآن کتابی صامت است و به تنهایی نمی‌تواند انسان‌ها را به حقیقت و کمال برساند، زمانی هدایتگر است که با قرآن ناطق همراه باشد و از همین رو در حدیث شریف آمده است که دو ثقل قرآن صامت و قرآن ناطق در کنار هم برای انسان‌ها باقی می‌مانند و هرگز از هم جدا نمی‌شوند.



وی تصریح کرد: حقیقت قرآن در انسان کامل که قرآن ناطق است متجلی می‌شود و اوست که همه باطن قرآن را دریافت کرده و آن را بر جهان حاکم می‌کند.



احمدی‌نژاد گفت: اگر کسی بخواهد از میزان درک خود از قرآن مطلع شود باید ببیند که چقدر شائق، طالب و عاشق قرآن ناطق بوده و چقدر به دنبال انسان کامل است.



رئیس‌جمهور اضافه کرد: حفظ و قرائت قرآن به تنهایی به معنای دریافت حقیقت قرآن نیست چه بسا حافظان و قاریان قرآن که قاتل انسان کامل عصر خود شده و افرادی که قرآن می‌خوانند اما در خدمت ظالمان و کافران هستند.



احمدی نژاد با بیان اینکه عدالت پایه تعالی انسان است، تاکید کرد: قرآن ناطق جهان را پر از عدالت کرده و ظلمی که جهان را فراگرفته و حاصل جهل و کینه‌ورزی بشر است با سلاح معرفت و محبت از بین می‌برد و اوست که تجلی معرفت و کمال محبت است و جهان را سرشار از عدالت می‌کند.



در این مراسم رییس جمهور به 14 استاد، قاری و فعال ممتاز بین المللی قرآن کریم نشان دولتی فرهنگ و هنر اهدا کرد.