دستگاههای دولتی 150 میلیارد ریال به شهرداری بیرجند بدهکارند

به گزارش خبرنگار مهر، وحدتی فرد صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در صورتیکه مطالبات شهرداری از سوی دستگاه های دولتی پرداخت شود بدهی پنج میلیارد ریالی این مجموعه به نهاد کتابخانه های عمومی استان نیز پرداخت خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه شهرداری ردیف بودجه اعتباری ندارند، از دستگاه های دولتی استان خواست: پرداخت بدهی شهرداری را در دستور کار قرار دهند که در صورت محقق شدن این مبلغ تحول عظیمی در شهر ایجاد خواهد شد.

وحدتی فرد در خصوص بدهی شهرداری به نهاد کتابخانه ها، عنوان کرد: شهرداری بیرجند مبلغ 50 میلیون تومان به نهاد کتابخانه های عمومی استان بدهکار است، که این امر امسال در دستور کار این مجموعه قرار دارد.

وی از انعقاد قرار داد فروشگاه بزرگ تجاری بیرجند خبر داد و گفت: احداث آن 12 میلیارد تومان برآورد مالی شده است.

وحدتی فرد با بیان اینکه برای احداث فروشگاه تجاری بیرجند سه هزار متر زمین در نظر گرفته شده است، افزود: زمین و پروانه ساخت این فروشگاه از سوی شهرداری تامین می شود و بقیه منابع از سوی سرمایه گذار پرداخت خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه توسعه و آبادانی شهر نیازمند جذب سرمایه گذاری است، بیان داشت: در این راستا مسئولین باید کلیه زیر ساخت های لازم جهت سرمایه گذاری در شهر را فراهم کنند.

وحدتی فرد در خصوص چالش های پیش روی توسعه شهر و استان، تصریح کرد: نقصان در کارآفرینی و مدیریت نوین و کمبود منابع از جمله این چالش ها است.

وی راهکار رفع کمبود منابع را مدیریت سرمایه های پراکنده و حضور سرمایه گذاران عنوان کرد و بیان داشت: نقصان در کارآفرینی نیزاز طریق مشارکت در سرمایه گذاری قابل مرتفع شدن است.

تغییر مبلمان شهری در دستور کار شهرداری قرار دارد

وحدتی فرد از تغییر مبلمان و ظاهر پارکهای شهر بیرجند طی شش ماهه دو سال جاری خبر داد و افزود: تغییر مبلمان شهری از فعالیت های شاخص شهرداری بوده و در دستور کار قرار دارد.

شهردار بیرجند با اشاره به اینکه پارک صیاد شیرازی بیرجند نیازمند طراحی مجدد است، یادآور شد: در این راستا مشاروه با پیمانکار انجام شده و در دست اقدام است.