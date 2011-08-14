اختصاص 86 میلیارد ریال اعتبار به طرح های عمرانی در آذرشهر

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل آذریان پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این میزان اعتبار استانی برای شروع و اجرا و تکمیل 89 پروژه عمرانی پیش بینی شده است.

وی اضافه کرد: از 89 طرح عمرانی سال 1390 شهرستان آذرشهر 18 مورد طرح جدید و بقیه پروزه های نیمه تمام و مستمر هستند .

فرماندار آذرشهر در ادامه بر لزوم اتمام طرح های نیمه تمام تاکید کرد و گفت: اولویت کاری دستگاهای اجرایی این شهرستان در جهت تکمیل و اتمام پروزه های در دست اجرا است.

آذریان طرحهای عمرانی سال جاری منطقه آذرشهر را در بخش های کشاورزی، آموزشی، عمران روستایی، منابع طبیعی، ورزشی و عمران شهری عنوان کرده و یاد آور شد: احداث بیمارستان جدید آذرشهر از مهمترین پروزه های جدید است که امسال برای شروع کارهای اجرایی آن بیش از 13 میلیارد ریال اعتبار ملی پیش بینی شده است .

فرماندار آذرشهر همچنین از افتتاح چندین طرح عمرانی در گرامی داشت هفته دولت سال جاری خبر داد و گفت: نزدیک 20 طرح عمرانی برای افتتاح در هفته دولت سال 90 پیش بینی شده است .

وی طرح های قابل افتتاح در هفته دولت امسال را در بخش های خدمات آتش نشانی، راه سازی، ورزش، ایستگاههای ( سی ان جی)، آبرسانی، مسکن و فرهنگی آموزشی ذکر کرده و افزود: با بهره برداری از راه آسفالت روستای گواهیر آذرشهر پرونده راههای روستایی بدون آسفالت این شهرستان بسته و صد درصد جمعیت روستایی این منطقه از راه آسفالته برخوردار می شوند.