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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۰۹

آذریان خبر داد:

اختصاص 86 میلیارد ریال اعتبار به طرح های عمرانی در آذرشهر

اختصاص 86 میلیارد ریال اعتبار به طرح های عمرانی در آذرشهر

آذرشهر - خبرگزاری مهر: فرماندار آذرشهر از اختصاص بیش از 86 میلیارد ریال اعتبار در سال جاری به طرحهای عمرانی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل آذریان پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این میزان اعتبار استانی برای شروع  و اجرا و تکمیل 89 پروژه عمرانی پیش بینی شده است.

وی اضافه کرد: از 89  طرح عمرانی سال 1390 شهرستان آذرشهر 18 مورد طرح جدید و بقیه پروزه های نیمه تمام و مستمر هستند .

 فرماندار آذرشهر در ادامه بر لزوم اتمام طرح های نیمه تمام تاکید کرد و گفت: اولویت کاری دستگاهای اجرایی این شهرستان در جهت تکمیل و اتمام پروزه های در دست اجرا است.

آذریان طرحهای عمرانی سال جاری منطقه آذرشهر را در بخش های کشاورزی، آموزشی، عمران روستایی، منابع طبیعی، ورزشی و عمران شهری عنوان کرده و یاد آور شد: احداث بیمارستان جدید آذرشهر از مهمترین پروزه های جدید است که امسال برای شروع کارهای اجرایی آن بیش از 13 میلیارد ریال اعتبار ملی پیش بینی شده است .

فرماندار آذرشهر همچنین از افتتاح چندین طرح عمرانی در گرامی داشت هفته دولت سال جاری خبر داد و گفت: نزدیک 20 طرح عمرانی برای افتتاح در هفته دولت سال 90 پیش بینی شده است .

 وی طرح های قابل افتتاح در هفته دولت امسال را در بخش های خدمات آتش نشانی، راه سازی، ورزش، ایستگاههای ( سی ان جی)، آبرسانی، مسکن و فرهنگی آموزشی ذکر کرده و افزود: با بهره برداری از راه آسفالت روستای گواهیر آذرشهر پرونده راههای روستایی بدون آسفالت این شهرستان بسته و صد درصد جمعیت روستایی این منطقه از راه آسفالته برخوردار می شوند.

کد مطلب 1382843

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