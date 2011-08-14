کاهش تلفات حواث رانندگی در تهران و البرز/ جمع آوری 3 هزار معتاد پرخطر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا اکبرشاهی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران به ارائه گزاشی از عملکرد چهار ماهه پلیس پرداخت و اظهار داشت: در سال 89 نسبت به سال 88 با توجه به ابلاغیه ای که به استان داده شده، افتخاری بزرگ را استان در حوزه ترافیکی داشته است، به گونه ای که با ییشترین کشته در سال 89 که رتبه اول را پیلس راه کسب کرده بود با 135 نفر کاهش کشته در حوزه راهور و در حوزه پلیس راه کاهش 21 نفر کشته، در مجموع در سال 89 نسبت به سال 88 156 نفر از تعداد تلفات و کشته های سوانح رانندگی کاسته شده است.

وی ادامه داد: بنا بر اعلام پزشکی قانونی در چهار ماه نخست امسال شاهد کاهش کشته شدگان این حوادث به تعداد 30 نفر بوده ایم.

اکبرشاهی بیان کرد: در مجموع تصادفات برون و درون شهری نسبت به مدت مشابه 45 درصد کاهش داشته و تعداد مجروحین نیز با کاهش 26 درصدی همراه بوده است.

این مسئول در ادامه با اشاره به اقدامات کنترلی در حوزه ترافیک و انتظامی و همکاری کلانتری و پاسگاهها و با کنترل موتورسواران و اعمال قانون، حوادث راکبان موتور سیکلت نیز با کاهش 14 تلفات همراه بوده است.

اکبرشاهی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال در کلانتری ها و پاسگاهها اعمال قانون با افزایش 21 درصدی همراه بوده است، به کاهش تخلفات در حوزه های فوق پرداخت.

وی در بخش دیگری از این نشست در خصوص مواد مخدر نیز گفت: در سال 89 کارکنان نیروی انتظامی سه هزار معتاد پرخطر و مزاحم را در سطح استان تهران و البرز جمع آوری کردند که این تعداد به همکاری دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر به کمپ ها و مراکز درمانی منتقل شده و به مدت سه ماه نگهداری خواهند شد.

کشف سه تن مواد مخدر طی 4 ماه

سردار اکبرشاهی آمار کشفیات چهار ماه نخست امسال را سه تن اعلام کرد و گفت: در این راستا 13 باند مهم نیز متلاشی و شش هزار نفر دستگیر شدند.

وی همچنین به کشف یک قبضه سلاح و 28 دستگاه خودروی سبک و سنگین از قاچاقچیان نیز اشاره کرد.

فرمانده نیروی انتظامی تهران و البرز گفت: در حوزه کشف قاچاق بالغ بر 83 میلیارد ریال کالای قاچاق کشف و ضبط شده است که در این راستا پنج پرونده بالای یکصد میلیون تومان و 160 پرونده بالای یک میلیون تومان تشکیل شده است.

وی بیان کرد: در این راستا همچنین 208 پرونده تشکیل و 658 نفر دستگیر شدند و 256 دستگاه خودروی سبک و سنگین نیز توقیف شده است .

اکبرشاهی قاچاق سوخت را یکی از کشفیات مهم دانست که بیش از هزار و 700 درصد نسبت به مدت مشابه افزایش کشف در این خصوص رخ داده است.

وی در خصوص اجرای طرح امنیت اجتماعی نیز گفت: برخورد با اراذل اوباش و با تشدید مجازات ها بر اساس معیارهای ناجا 73 نفر دستگیر و در مجموع برخوردها 33 درصد افزایش داشته است.

اکبرشاهی همچنین به جمع آوری 489 هزار و 70 حلقه سی دی غیرمجاز در قالب طرح فوق اشاره کرد و از کاهش جرائم در ماه رمضان نسبت به زمانهای عادی خبر داد.