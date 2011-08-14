شیرها از صحنه جنایت می گریزند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه آکسفورد می گویند شیرها آشکارا از صحنه جنایت فرار می کنند، این جانداران پس از موفقیت در کشتن شکار خود، منطقه را در حالی ترک می کنند که شکارهای دیگر در حالت هشیاری و آماده باش کامل قرار دارند. این مطالعه بر روی شیرها می تواند نشان دهد این شکارچیان بزرگ کی و چرا از یک میدان شکار به میدان دیگری حرکت می کنند، تصمیم حیاتی که شیرها برای انتخاب از میان گزینه های بقا و یا گرسنگی باید اتخاذ کنند.

چنین اطلاعاتی همچنین می تواند در طراحی بهتر مناطق محافظت شده برای زندگی شیرهای آفریقایی که تعداد آنها در طول 30 سال به نیم رسیده است کمک کند. رمزگشایی از استراتژی این شکارچیان زمانی که در محیطی محدود و یا در بند هستند بسیار دشوار است. به گفته محققان چنین مطالعات میدانی بسیار زمان گیر، دشوار و خطرناک هستند.

دانشمندان برای توضیح دلیل ترک کردن صحنه شکار توسط این گوشتخواران دو فرضیه ارائه کرده اند. به گفته آنها در فرضیه شکار ناموفق، شکارچیان هر چه بر سر راه دارند را شکار کرده و به راه خود ادامه می دهند. در فرضیه دیگر شیرها پس از شکار موفقیت آمیز صحنه را ترک می کنند تا به شکارهای دیگر فرصت دهند از حالت دفاعی خارج شوند تا به این شکل شکارچیان بتوانند به آن منطقه بازگشته و از زاویه ای کور آنها را مورد هجوم قرار دهند.

محققان برای بررسی این دو استراتژی در میان شیرها حرکات 8 شیر آفریقایی را که قلاده های GPS به گردن داشتند را در پارک ملی "وانگ" در محدوده ای کمتر از هفت هزار کیلومتر مربع زیر نظر گرفتند.

با تعیین منطقه حدودی حضور این شیرها و انطباق آنها با صحنه شکارهایی که در سالهای 2005 تا 2007 در این منطقه رخ داده بود محققان دریافتند شیرها پس از 87 درصد از شکارهایی که انجام داده اند دست کم چهار کیلومتر از صحنه جنایت فاصله گرفته اند، به بیانی دیگر از صحنه فرار کرده اند.

بر اساس گزارش ان بی سی، محققان در نظر دارند در آینده با مطالعه بر روی رفتار شکارچی و شکار به صورت همزمان اطلاعات بیشتری از زندگی این گربه های غول پیکر و خطرناک به دست آورند.