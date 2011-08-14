دانشگاه شهرکرد و شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری تفاهمنامه امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، این تفامنامه را رئیس دانشگاه شهرکرد و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری برای گسترش همکاریهای علمی، پژوهشی، آموزشی و خدمات فنی مهندسی امضا کردند.

رئیس دانشگاه شهرکرد گفت: منابع آبی فراوان در چهارمحال و بختیاری، فرصت مناسبی برای تبادل اطلاعات و تحقیقات دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا فراهم کرده است.

اسماعیل اسدی تأکید کرد: نبود اطلاعات کافی برای محققان و رسیدن به نتیجه ای درست از مشکلات دانشجویان محسوب می شود.

وی افزود: در این تفاهمنامه، دو طرف قرارداد برای ایجاد بستر مناسب به منظور گذراندن فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه در صنعت آب و استفاده از متخصصان شرکت به عنوان مشاوره دهنده پایان نامه تلاش می کنند.

اسدی تصریح کرد: با اجرای مفاد تفاهمنامه یادشده، زمینه نظارت، داوری و اجرای طرح های مطالعاتی و پژوهشی در موضوعات آب فراهم می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری نیز گفت: گسترش ارتباط دانشگاه با صنعت و افزایش ارتباط اساتید دانشگاه با صنعت آب و ارائه طرح های پژوهشی برای حل مشکلات این صنعت از اهداف اجرای این تفاهمنامه به شمار می رود.

شکرالله عباسی به تأکیدات مقامات ارشد چهارمحال و بختیاری برای تدوین سند آب استان اشاره و تصریح کرد: دانشگاه و صنعت می توانند به عنوان دو بازوی توان مند در این زمینه گام بردارند.

وی افزود: مصرف پول و اعتبارات در زمینه آموزش، تحقیقات و پژوهش هزینه نبوده و به عنوان سرمایه گذاری با نتیجه مثبت قابل مشاهده در آینده محسوب می شود.