چهار حکم مسئولیت در یک روز/ شمار مشاوران استاندار کردستان دو رقمی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی که از تیرماه سال 89 به عنوان استاندار کردستان فعالیت خود را آغاز کرده است در این مدت افراد مختلفی را در حوزه های گوناگون به عنوان مشاور منصوب کرده است که امروز دو نفر دیگر در دو حوزه مختلف سمت مشاوره استاندار کردستان را بر عهده گرفتند تا شمار مشاوران استاندار کردستان به بیش از 10 نفر برسد.

عبدالسلام کریمی مشاور اجتماعی، فرهنگی و جوانان استاندار کردستان شد

با حکم استاندار کردستان عبدالسلام کریمی فرماندار سابق شهرستان دیواندره به عنوان مشاور امور اجتماعی، فرهنگی و جوانان استانداری منصوب شد.

علیرضا شهبازی در حکم خود خطاب به عبدالسلام کریمی آورده است: "امید است با توکل به خداوند و بهره گیری از تجربیات همکاران محترم در این زمینه اهتمام جدی مبذول داشته و تمام توان و همت خود را در راستای تحقق اهداف و برنامه های امور اجتماعی و مشارکت جوانان عزیز در امر سازندگی و پیشرفت همه جانبه کشور و استان بکار گیرید".

شهبازی در حالی عبدالسلام کریمی را به عنوان مشاور اجتماعی، فرهنگی و امور جوانان خود منصوب کرده است که پیش از این عطاالله قادری به عنوان مشاور فرهنگی، اجتماعی و امور روابط عمومی منصوب شده بود.

گلرخ شامی مشاور حقوقی استاندار کردستان شد

استاندار کردستان در ادامه صدور حکم های انتصاب مشاورین این بار خانم گلرخ شامی را به سمت مشاور استاندار در امور حقوقی منصوب کرد.

در این حکم ضمن اشاره به سوابق و تجارب گلرخ شامی در امور حقوقی آمده است: امید است با توکل به ذات خداوند و بهره گیری از تجربیات همکاران محترم در این زمینه اهتمام جدی داشته و در جهت حفظ حقوق دولت، تمام همت و توان خود را بکار گیرید.

بر اساس احکام منتشر شده از سوی استاندار کردستان سرپرست دفتر امور شهری استانداری کردستان و شهردار قروه نیز پس از کش و قوس های فراوان منصوب شدند.

شهبازی در حالی دو مشاور جدید منصوب کرده است که از بدو مسئولیت تاکنون بیش از 10 نفر را در حوزه های مختلف از جمله اقتصادی، سرمایه گذاری، اشتغال، امور شهرداری ها، برنامه ریزی، راهبردی، کشاورزی، امور مبادلات مرزی، فرهنگی و امور روابط عمومی منصوب کرده است.