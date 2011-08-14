مشکلات عمرانی محله خضر همدان در کمیسیون عمرانی شورای شهر بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا الیاسی در بیست و سومین جلسه کمیسیون عمرانی و شهرسازی شورای اسلامی شهر همدان گفت: در طرحی جدید این کمیسیون در هر هفته معتمدان یک منطقه از پنج منطقه توانمندسازی شده همدان را در جلسه دعوت و مسائل و مشکلات عمرانی شهروندان ساکن در آن منطقه را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

الیاسی با بیان اینکه مشکلات محله خضر همدان بررسی شده است، در خصوص ایجاد بازارچه های محلی و احداث پارک محلی و سرویس بهداشتی در محله خضر، گفت: در صورت شناسایی زمین مورد نظر و ارائه آن به شهرداری، شهرداری منطقه درمدت زمان مشخص همکاری لازم را برای احداث آن خواهد داشت.

رئیس کمیسیون عمرانی شورای شهر همدان به 200 متر زمین منفک شده در پارک خضر اشاره کرد و گفت: این زمین برای احداث مجموعه فرهنگی در نظر گرفته شده است.

وی گفت: این طرح در ردیف بودجه سال جاری دیده شده و مدت زمان عملیات آغاز و پایان آن نیاز به پیگیری دارد.

الیاسی به شهردار این منطقه تاکید کرد: تا فرا رسیدن عید سعید فطر ترمیم وسایل ورزشی، نصب پرچم روی پایه های پل هوایی و ترمیم روشنایی خیابان ها و رنگ آمیزی بدنه های پل هوایی محله خضر انجام شود.

محمد رضا الیاسی به بازگشایی معابر ورودی خضر نیز اشاره کرد و گفت: تملک املاک مسیر ورودی با صدورمجوز و احداث راستگرد پل هوایی از سوی شهرداری منطقه در حال پیگیری و اجرا است.

وی یادآور شد: سایر موارد درخواستی همیاران محله خضر شامل ایجاد سرعت کاه، پیاده روسازی معابر، بازسازی وتعمییر پارکهای محله ای و آسفالت کوچه مسجد امام حسن مجتبی(ع) دردستور کار کمیسیون عمرانی قرار دارد و در اسرع وقت اقدامات لازم اجرا می شود.

الیاسی افزود: در اسرع وقت زمین فوتبال به همراه دو نیمکت و رختکن در محله خضر برای رفاه حال شهروندان جوان و نوجوان آماده می شود.