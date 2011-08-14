4میلیون سومالیایی دچار قحطیند/ قبل از ایران کشوری جرات حضور نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مظفر در نشست خبری ویژه کمک به مردم سومالی در جمع خبرنگاران با تشریح وضعیت سومالی گفت: هم اکنون کشورهای جیبوتی، سومالی، اتیوپی و شاخ آفریقا به علت خشکسالی و عدم بارش باران در 6 ماهه اخیر دچار فاجعه انسانی شده اند که پس از تاکید و دستور مقام معظم رهبری و همچنین مراجع تقلید هلال احمر ایران غیر از کمک های معمول کمک های ویژه تری را به مردم مسلمان سومالی در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: به دلیل جنگ داخلی در کشور و همچنین نا امنی های موجود در سومالی هیچ کشوری جرات حضور در سومالی و کمک به مردم قحطی زده را نداشت تا اینکه برای نخستین بار تیم ارزیاب هلال احمر ایران در این کشور حضور یافت که پس از ارزیابی ها مشاهده کردیم حدود چهار میلیون مسلمان سومالیایی از کشوری 10 میلیونی دچار قحطی و گرسنگی شده اند و بیمارستانها و بخش های دولتی در بدترین وضعیت ممکن هستند و بخش زیادی از این کشور ویرانه شده است.

سرپرست تیم ارزیابی جمعیت هلال احمر ایران با بیان اینکه جنگ و ناامنی در سومالی موجب شده تا روزانه 50 کودک و سالخورده به صورت اتفاقی ترکش بخورند گفت: بیمارستانها با فقر جدی از نظر تجهیزات پزشکی روبرو هستند و بجز سازمانهای مردمی کویت و امارات هیچ کمکی به این کشور نشده است.

مظفر هلال احمر ایران را نخستین کمک رسان سومالی عنوان کرد و افزود: وقتی که ایران وارد سومالی شد راه برای کمک سایر کشورها باز شد و ایران با ارسال دو محموله آبی و هوایی توانسته است 100 هزار مسلمان گرسنه سومالیایی را تحت پوشش خود قرار دهد. همچنین امشب محموله سوم به صورت هوایی به سمت سومالی حرکت می کند و به زودی محموله چهارم به وزن 100 تن از بندرعباس آماده بارگیری می شود.

وی با بیان اینکه مردم مسلمان سومالی از اقدام ایران به عنوان کشوری مسلمان برای کمک به آنها استقبال کرده اند گفت: این نخستین بار است که در یک فاجعه انسانی در یک کشور مسلمان کشور مسلمان دیگری جلوتر از کشورهای غیر مسلمان کمک می کند.

مظفر در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر آخرین وضعیت آب و غذا و همچنین نحوه کمک مردم و اعزام پزشکان داوطلب به سومالی گفت: آب آشامیدنی در این کشور وجود ندارد و نیازهای پزشکی سومالی، تجهیزات جراحی و آنتیوبیوتیک ها است. گرسنگان سومالی نیازمند پروتئین و چربی هستند لذا پزشکان متخصص اعلام کرده اند که آرد و برنج و روغن و لوبیا نیاز اولیه حیات است. هم اکنون یک گروه هشت نفره در بخش درمانی و بهداشتی در سومالی مستقر بوده ولی نیاز فوری به ایجاد یک اتاق عمل است.

سرپرست تیم ارزیابی جمعیت هلال احمر گفت: من به چشم خودم اتاق های عملی را دیدم که برای نظافت آن از آب بشکه پوسیده استفاده می شد و تخت هایی که زنگ زده بود و اتاق هایی که خراب شده بود.

محمود مظفر خطاب به مردم انساندوست گفت: از تمامی مردم درخواست دارم کمک های نقدی خود را برای کمک به مردم سومالی به شماره حساب هلال احمر واریز کنند و اگر قصد کمک غیر نقدی داشتند آرد، برنج و کنسرو نیاز اولیه سومالی است.

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد وضعیت دولت سومالی گفت: طی گفتگویی که با نخست وزیر این کشور داشتم فهمیدم که دولت سومالی تنها به فکر زنده ماندن مردم است زیرا نه منابع مالی دارند و نه توانی برای کمک به مردم.

وی با تقدیر و تشکر از توجه مقام معظم رهبری و کمک مالی ایشان گفت: مراجع عظام حضرت آیت الله صافی، مکارم شیرازی، نوری همدانی و وحید خراسانی فتوا داده اند مردم می توانند سهم امام خود را به مردم سومالی هدیه کنند.

مظفر همچنین اظهار داشت: یک محموله کمک های انسان دوستانه هم امشب یا فردا برای کمک به مردم لیبی ارسال می شود.