کارت خوان ویژه خیرین در ادارات بهزیستی خراسان رضوی نصب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه گلیان صبح یکشنبه در نشستی با خبرنگاران در محل این اداره اظهار کرد: این کارت خوانها مستقیما کمکهای نقدی خیرین را به حساب مشارکت‌های مردمی بهزیستی استان و شهرستان واریز می کند و خیرین می‌توانند با مراجعه به ادارات بهزیستی شهرستان‌های خودشان به صورت مستقیم به این حساب وجه واریز کنند.

وی افزود: در کنار واریز وجه، فرمی در اختیار خیرین قرار می‌گیرد که آنها می‌توانند نیت خود از پول واریزی و محلی که مایلند این وجه در آن هزینه شود را تعیین کنند.

وی تصریح کرد:‌ با راه اندازی کارت خوانهای جدید متصل به حساب مشارکت‌های استانی، در اداره کل بهزیستی و اداره‌ بهزیستی مشهد در روزهای آینده نیز این سیستم در شهرستان‌ها راه اندازی می‌شود که نیکوکاران بتوانند با هر نیتی اعم از خاص و عام برای مصرف کمک‌ها، وجوه نقدی خود را نیز به این حساب واریز کنند.

وی یادآور شد: خراسان رضوی در مشارکت‌های مردمی در سطح کشور مقام اول را کسب کرده و این افتخاری برای نیکوکاران استان به حساب می‌آید که همه جا صحبت از آنان و کارهای خیرشان است.

کارشناس مشارکت‌های مردمی بهزیستی استان گفت: با تسهیل روش‌های کمک خیرین و تمهیداتی برای اطمینان از اینکه وجوه کمک شده، در نیات خاص این عزیزان به مصرف برسد انتظار می‌رود امسال، کمک‌های مردمی، بسیار بالاتر از میزان سال گذشته باشد.

وی اضافه کرد: سال گذشته بهزیستی خراسان رضوی بالغ بر 30 میلیارد تومان کمک نقدی و غیر نقدی از خیرین دریافت کرده است.

وی تصریح کرد: برای هماهنگی بیشتر، برنامه‌ای در دست تدوین است که مشارکت‌های مردمی مراکز تحت پوشش بهزیستی استان، برای اطلاع مردم به صورت شفاف توسط بهزیستی منتشر شود و مراکزی که بیشترین مشارکت‌ها را جذب کرده‌اند مورد قدردانی قرار گیرند.