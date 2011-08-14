ایجاد عدالت در نظام سلامت/ تحقق طرح پزشک خانوار تا دو سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی امروز یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مهمترین وظیفه ما در حال حاضر محقق کردن سریع و کامل ادغام وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه است، گفت: مناسب سازی اندازه دولت در حیطه وزارتخانه جدید، افزایش بهره‌وری، ‌کاهش هزینه‌ها و اجرای الگوی موفق تحول اداری در ساختار وزارتخانه جدید محقق خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ما از روز اول ادغام کار خود را آغاز کرده‌ایم، اظهار داشت: تدوین برنامه جدید وزارتخانه و پیش‌بینی وظایف هر کدام از مسئولان باید مشخص شود.

شیخ‌الاسلامی با بیان اینکه در حوزه کار سر و صدای زیادی وجود نداشته است، خاطرنشان کرد: در یک فضای با آرامش کارگران و جامعه تولید در حال فعالیت هستند.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و بحران‌های اقتصادی جهانی کارگران در دو سال گذشته کمترین تنش را داشته‌اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هم اکنون ظرفیت‌های فراوانی در بخش تعاون وجود دارد که با بستر سازی مناسب می‌توانیم از این ظرفیتها استفاده کنیم.

شیخ‌الاسلامی ایجاد نظام سلامت و توسعه بهداشت و درمان را یکی از برنامه‌های خود در وزارت رفاه عنوان کرد و اظهارداشت: عدالت در سلامت و طرح پزشک خانوار را در مدت دو سال محقق می‌کنیم.