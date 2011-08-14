محمدرضا صابری در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت:ما طبق فراخوانی که اعلام کردیم از تهیه کننده‌ها درخواست داشتیم فیلم‌هایی که قرار است همزان با عید فطر اکران عمومی شوند، بدون در نظر گرفتن مدت زمان اکران، آثار خود در ماه مبارک نیز به نمایش بگذارند.

وی افزود: اما متاسفانه تهیه کننده‌ها و پخش کننده‌های آثار با این موضوع همراهی نکردند و فیلم‌های اکران شد که از قبل قرار داد، داشتند و در طرح ویژه فقط چند اثر قرار گرفت. اما به هر حال در مقایسه با سال قبل به لحاظ تعداد مخاطب ما با استقبال بیشتری روبرو بودیم.

صابری ادامه داد: ما در سینما جوان و آفریقا در این طرح به یک میزان استقبال داشتیم. اما اگر فیلم‌های عید فطر اکران می‌شد قطعا گیشه بهتری در انتظار سینماها بود. البته بعد از شب‌های قدر فیلم‌های "زنان ونوسی و مردان مریخی" کاظم راست گفتار و "آلزایمر" احمدرضا معتمدی که از فیلم‌های اکران عید فطر هستند، آغاز می‌شود. این دو فیلم می‌تواند به گیشه سینماها کمک کند.

وی درباره مراسم افطاری سینما آفریقا گفت: این مراسم توسط آقای سعید سعدی تهیه‌کننده "اینجا بدون من" برگزار می‌شود که با استقبال خوبی روبرو شد. عوامل "ورود آقایان ممنوع" چنین مراسمی را در سینما آزادی برپا می‌کنند. ادامه چنین برنامه‌هایی در سال‌های بعد می‌تواند به این طرح کمک بیشتری کند.