پس از گذشت شش ماه بلاتکلیفی شهردار جدید قروه منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی به پیشنهاد شورای اسلامی شهر قروه و با صدور حکمی رضا درویش قادری را به سمت شهردار قروه منصوب کرد تا این شهر بعد از گذشت بیش از شش ماه بلاتکلیفی بالاخره صاحب شهردار شود.

در حکم استاندار کردستان خطاب به شهردار جدید قروه آمده است: "امید است با اتکال به نیروی لایزال الهی برمبنای اصول چهارگانه دولت جمهوری اسلامی یعنی عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و تعالی مادی و معنوی کشور و با استفاده از کلیه امکانات موجود، در جهت توسعه و عمران شهری گام برداشته و در حفظ و حراست از اموال عمومی، بهبود وضعیت رفاهی شهروندان، اعتلای فرهنگ شهرنشینی با هماهنگی و همکاری متقابل با مسئولین محلی در ایفای کامل مسئولیت های محوله کوشا باشید.

بعد از انتصاب کامران رحیمی شهردار سابق قروه به عنوان رئیس آموزشکده فنی و مهندسی شهرستان سقز شهر قروه بدون شهردار اداره می شد و به دلیل اختلافات بین اعضای شورا و مسئولان استانداری هیچکدام از گزینه های معرفی شده نتوانست نظر دو طرف را برای تصدی این پست جلب کند.

در نهایت و پس از گذشت بیش از شش ماه بلاتکلیفی و مطرح شدن اسامی مختلف رضا درویش قادری که در سالهای نه چندان دور گذشته سمت شهرداری در قروه را تجربه کرده بود بار دیگر به این سمت منصوب شد تا قروه هم صاحب شهردار شود.

درویش قادری پیش از این سمت مدیرعامل شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی استان کردستان را برعهده داشت و از امروز به عنوان شهردار قروه فعالیت خواهد کرد.