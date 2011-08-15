صعود تیم کامپوند ایران به دیدار رده بندی/ تیم ریکرو دانشجویان حذف شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به چین، رقابت‌های تیراندازی یونیورسیاد2011 چین امروز دوشنبه با رقابت ورزشکاران ایرانی در دو رشته حذفی میکس کامپوند و ریکرو تیمی پیگیری شد.

در مسابقات حذفی میکس تیمی کامپوند، تیم دو نفره ایران متشکل از محمدعلی کریمی و ویدا حلیمیان در مرحله یک هشتم نهایی با نتیجه 13 بر11 برابر تیم بلژیک به پیروزی دست یافت. تیم ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی هم تیم مطرح روسیه را با نتیجه 11 بر 8 شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد.

در مرحله نیمه‌نهایی تیم کشورمان حریف آمریکا شد که در جریان بازی دو تیم به نتیجه مساوی 11 بر11 رسیدند که در تیر طلایی ایران با فاصله‌ای بسیار اندک برابر حریف شکست خورد تا از صعود به دیدار نهایی باز بماند. در دیگر دیدار نیمه نهایی کره‌جنوبی از سد فرانسه گذشت.

دیدار رده‌بندی مسابقات حذفی میکس تیمی کامپوند رقابت‌های تیراندازی یونیورسیاد 2011 چین روز 27 مرداد برگزار می‌شود که تیم دو نفره ایران متشکل از محمدعلی کریمی و ویدا حلیمیان با تیم فرانسه به رقابت می‌پردازند.

در رقابت‌های حذفی میکس تیمی ریکرو هم تیم ایران متشکل از میلاد وزیری و سارا اسدی در مرحله یک هشتم نهایی برابر تیم اوکراین با نتیجه 11 بر 8 شکست خورده و از صعود به مراحل بعدی مسابقات بازماندند.