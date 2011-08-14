266 دوره آموزشی توسط شرکت شهرکهای صنعتی قم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس جعفر فرشچی با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای ارتقای سطح دانش، مهارت واحدهای صنعتی، شرکت شهرکهای صنعتی استان اقدام به اجرای پروژه نیاز سنجی آموزشی واحدهای صنعتی در سال 89 نموده است.
وی افزود: در این پروژه بررسی انواع صنایع کوچک مستقر در استان، دسته بندی و نیاز آموزشی هر یک از انواع صنایع برق و الکترونیک، سلولزی، شیمیایی، غذایی، فلزی، کانی غیرفلزی، نساجی، صنایع ماشین سازی، دارویی و آرایشی همچنین بررسی نیازهای آموزشی افراد شاغل در صنایع کوچک استان و ارائه عناوین و سرفصل آموزشهای مرتبط و مؤثر تعیین میشود.
فرشچی ادامه داد: بعد از این مرحله برنامه آموزشی مهارتی و مدیریتی دراز مدت و کوتاه مدت تدوین و به مرحله اجرا در میآید.
وی بیان داشت: هدف از این طرح عنوان چگونگی و زمان برگزاری دورهها برای صنایع همگن مد نظر است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قم در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: استان قم در چهار سال گذشته با برگزاری 266 دوره آموزشی در رتبه ششم کشوری قرار دارد که نشان از فعالیتهای بالای این شرکت در زمینه آموزش دارد، به گونهایی که به طور متوسط سالیانه آموزش بیش از هزار نفر در دستور کار قرار دارد.
قم دارای رتبه پنجم به لحاظ حمایت از پایاننامههاست
وی در خصوص حمایت از پایان نامه ها توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان نیز افزود: قم با حمایت از 11 پایان نامه تا پایان اسفند 89 در رتبه پنجم در بین سی استان دیگر قرار گرفته است که نشان ار تعامل خوب شرکت با حوزه پژوهش و دانشگاه دارد.
فرشچی همچنین در مورد برگزاری تورهای صنعتی اظهار داشت: تورهای صنعتی با هدف بهره گیری از فناوریها و ابداعات جدید در تولید محصول و ارتقاء کیفیت، ارتقای بهره وری، روش های جدید مدیریتی و منابع انسانی، توسعه بازار و صادرات و کارآفرینی به طور متوسط سالیانه 7 مورد توسط این شرکت برگزار گردیده است.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم بیان کرد: طی چهار سال گذشته شرکت شهرکهای صنعتی استان 266 دوره آموزشی در بخشهای مختلف برگزار کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس جعفر فرشچی با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای ارتقای سطح دانش، مهارت واحدهای صنعتی، شرکت شهرکهای صنعتی استان اقدام به اجرای پروژه نیاز سنجی آموزشی واحدهای صنعتی در سال 89 نموده است.
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