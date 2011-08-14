به گزارش خبرنگار مهر، احمد غلامزاده در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: در شرایط فعلی حدود 43 هزار عضو در سیستم ایران کد عضو هستند که یک میلیون قلم کالا متعلق به این 43 هزار عضو هستند.

مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران افزود: بر اساس مصوبه جدید هیئت وزیران که به زودی ابلاغ خواهد شد، ایران کد موظف به ایجاد کاتالوگ استاندارد برای تمامی کالاهای موجود در کشور شده است که به این ترتیب رفتار تجاری کشور هوشمند خواهد شد.

وی تصریح کرد: کاتالوگ الکترونیکی کالا یک سند استاندارد است که حاوی اطلاعات مهم و پایه هر کالایی است که علاوه بر انتشار اطلاعات کالاها، امکان دسترسی آن از طریق درج دیتاماتریس روی بسته بندی کالاهای مختلف وجود دارد، به این ترتیب مصرف کننده می تواند با استفاده از نرم‌افزاری که بر روی تلفن همراه نصب می‌شود، کاتالوگ الکترونیکی کالا را مشاهده کند.

به گفته غلامزاده، هیئت وزیران نیز به تازگی مصوبه ای داشته است که با اجرای آن، ایران کد باید کاتالوگ الکترونیکی کالا را به عنوان سند شناسنامه الکترونیکی استاندارد برای تمام گروههای کالایی تهیه و منتشر کند.

وی اظهار داشت: تمامی دستگاههای اجرایی نیز موظف هستند در تعاملات و تبادلات اطلاعات مربوط به کالاها، ایند سند شناسایی الکترونیکی استاندارد را به کار گرفته و آن را مبنای عملیات آمادی داخلی و خارجی خود قرار دهند.

غلامزاده ادامه داد: مهمترین اثر این مصوبه این است که رفتار تجاری در کشور هوشمند شده و جلوی برداشتهای متفاوت از قوانین و رویه ها که بسیار مشکل آفرین و وقت گیر است را می گیرد، تاکنون نیز دستگاهها فاقد زبان و استاندارد مشترک بوده اند که از قبل این ناهماهنگی، منابع زیادی هدر می رود.

وی تصریح کرد: بر این اساس اشتراک گذاری و به کارگیری کاتالوگ الکترونیکی می توان گفت که شاهد کاهش زمان و هزینه ها در فرآیندهای لجستیکی در آینده باشیم.

غلامزاده خاطرنشان کرد: بر اساس تفاهم نامه ای که میان سازمان توسعه تجارت، ایران کد و موسسه استاندارد به امضا رسید، تجار باید از گردش کار جدید مدیریت واردات استفاده کنند و دستورالعمل فرآیند انجام کار به زبان ساده نیز در پرتال ملی کالا تحت عنوان سیستم مدیریت تعاملات ایران کد وجود دارد.

وی اظهار داشت: تجار باید بدانند که در گردش کار جدید مدیریت واردات، ابتدا باید برای یک بار کد ملی و کاتالوگ الکترونیکی برای کالاهای خود دریافت کنند و سپس از طریق سیستم تعاملی ایران کد درخواست خود را به موسسه استاندارد به منظور دریافت گواهی استاندارد برای واردات ارسال کنند.

مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران گفت: موسسه استاندارد پس از طی مراحل داخلی تایید خود را از طریق سیستم تعاملی ایران کد برای سازمان توسعه تجارت ارسال می کند و پس از این مرحله، سازمان توسعه تجارت مجاز به ثبت سفارش کالا است.

به گفته وی، تاکنون 1530 گروه کالایی بر اساس کد تعرفه در فرآیند مذکور قرار گرفته اند که تا پایان سال تمامی کالاها به تدریج در این فرآیند وارد خواهند شد.