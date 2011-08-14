سفر عضو شورای انتقالی لیبی به تهران

به گزارش خبرنگار مهر،عبدالمنعم الهوفی عضو شورای انتقالی لیبی امروز در تهران با برخی از مقامات ایرانی دیدار و گفتگو خواهد داشت.

این نخستین سفر یک عضو شورای انتقالی لیبی به ایران بعد از وقوع تحولات اخیر در این کشور است.



