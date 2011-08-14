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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۲۳

سفر عضو شورای انتقالی لیبی به تهران

سفر عضو شورای انتقالی لیبی به تهران

یکی از اعضای شورای انقلابیون لیبی برای دیدار با مقامات کشورمان به تهران سفر کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر،عبدالمنعم الهوفی عضو شورای انتقالی لیبی امروز در تهران با برخی از مقامات ایرانی دیدار و گفتگو خواهد داشت.

این نخستین سفر یک عضو شورای انتقالی لیبی به ایران بعد از وقوع تحولات اخیر در این کشور است.

 

کد مطلب 1382872

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