خانه تاریخی شیخ‌ الاسلام تفت مرمت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ذات ‌الله نیکزاد اظهار داشت: مرمت و بهسازی این خانه تاریخی شامل برداشت و مستندسازی همه تزئینات اتاق شاه‌ نشین، تمیزکاری تزئینات گچبری و آیینه کاری سقف و گلویی، تحکیم و برقراری اتصال بین تزئینات و برداشت تزئینات فرو ریخته سقف، برداشت گچ تعمیراتی از روی تزئینات آسیب دیده در حال ریزش با لایه زیرین آنها و پرکردن ترک‌های سطحی در لایه‌ رویی تزئینات است.

وی افزود: تثبیت و استحکام بخشی سطحی تزئینات کل سقف، ایجاد محافظ با لایه‌ های تیشو یا پارچه در کل سقف، جدا کردن لایه تزئینات به همراه لایه‌ های بستر میانی و زیرین، سبک سازی و جداکردن مواد و مصالح چسبیده به تزئینات و قرار دادن قطعات جدا شده در جعبه‌ های چوبی مناسب از دیگر مراحل مرمت و بهسازی خانه شیخ ‌الاسلام بوده است.

نیکزاد بیان داشت: اجرای بهسازی و مرمت این بنای تاریخی با اعتبار 100میلیون ریال انجام شده است.

وی ادامه داد: خانه شیخ ‌الاسلام واقع در محله پاچنار شهر تفت که متعلق به دوران قاجاریه و به شماره 12351 در مردادماه سال 84 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، زمانی متعلق به خاندان شیخ ‌الاسلامی یکی از اعیان شهر یزد و تفت بوده و نام بنا نیز منسوب به وی است.

نیکزاد بیان داشت: از لحاظ معماری، این بنای تاریخی در دو جبهه جنوبی حیاط اندرونی و جبهه شمالی حیاط بیرونی واقع شده و دارای سه طبقه زیرین، همکف و اول است و ورود به این خانه نیز از کوچه ضلع شرقی آن از طریق دو در چوبی مقدور بوده اما به نظر می‌ رسد خانه در جبهه جنوبی نیز دارای در ورودی بوده که امروز به واسطه تعریض خیابان از بین رفته است.

وی افزود: فضای شکم دریده در وسط ضلع جنوبی حیاط بیرونی با در ارسی زیبا و ارزشمند، زیبایی خاصی به این خانه بخشیده در حالی که سقف آن نیز به صورت طاق و تویزه به شکل کجاوه‌ ای و چهار پرگار است و بادگیر خانه نیز به این بخش مرتبط است.

نیکزاد عنوان کرد: مصالح به کار رفته در این بنا خشت، گل، آجر، گچ، چوب و سنگ است و مساحت آن حدود هزار و 360 مترمربع است.

شهر تفت که بیش از 100 اثر تاریخی و فرهنگی را در دل خود جای داده از مناطق ییلاقی و تاریخی استان یزد به شماره می‌رود که در 20 کیلومتری مرکز استان یزد قرار دارد.