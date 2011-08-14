پیروزی تیم فوتبال گیتی پسند برابر یک تیم دسته اولی

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار تدارکاتی که عصر روز شنبه در زمین چمن آرارات برگزار شد تیم فوتبال گیتی پسند موفق شد در حضور چرخابی و کربکندی برابر تیم مس سرچشمه که در لیگ دسته اول حضور دارد به برتری سه بر صفر دست یابد.

این دیدار در سه وقت 30 دقیقه ای برگزار شد.

تیم فوتبال گیتی پسند در هر یک از وقتهای این بازی یک بر صفر پیروز میدان بود.

تیم فوتبال گیتی پسند که در لیگ دسته دوم حضور دارد در نخستین دیدار خود در لیگ دسته دوم فوتبال کشور 28 شهریور ماه به مصاف تیم فولاد ماهان خواهد رفت.

پیش از این امتیاز تیم فوتبال ذوب آهن نوین به فولاد ماهان فروخته شد تا در هفته نخست دوئل جذاب لیگ دسته دوم بین دو تیم گیتی پسند و فولاد ماهان برگزار شود.