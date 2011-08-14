کاهش مصرف کالری به جوانی دوباره مغز کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان شورای تحقیقات ملی ایتالیا که نتایج یافته خود را در "نیچر ارتباطات" منتشر کرده اند با آزمایش بر روی موشهای بزرگسال دریافتند که با کاهش معتدل مصرف کالری روزانه، نرمینگی مغز (پلاستیسیته) در این موشها افزایش می یابد. نرمینگی ویژگی اصلی یک سیستم عصبی جوان است.

این محققان توضیح دادند: "ما نشان دادیم که کاهش معتدل کالریهای خوردنی تاثیری قوی بر روی نرمینگی مغز دارد. خصوصیت نرمینگی به افزایش یادگیری، حافظه و بهبود انواع مختلف آسیبهای مغزی کمک می کند."

این تحقیق به طور خاص بر روی نرمینگی مغز در سیستم بینایی تنها یک چشم تمرکز کرده بود.

این دانشمندان افزودند: "فرایندی که در مراحل زودرس توسعه پس از تولد انجام می شود تغییراتی کاربردی و آناتومیکی در سطح کورتکس بصری اولیه دو چشمی بر جای می گذارد. این تغییرات، منجر به بروز یکی از شایع ترین بیماریهای بینایی یعنی تنبلی چشم می شود."

این بیماری که در بین 1 تا 4 درصد از جمعیت انسانی دیده می شود در سنین کودکی قابل درمان است اما درمان آن در سنین بزرگسالی بی اثر است.

درحالی که در این تحقیق، دانشمندان نشان دادند که کاهش مصرف کالری می تواند تغییراتی مولکولی را در مغز ایجاد کند که موجب نرمینگی دستگاه عصبی شده و می تواند حتی در موشهای بزرگسال نیز به درمان تنبلی چشم کمک کند.

براساس گزارش لاستمپا، یک کاهش محدود غذا می تواند اثرات شگفت انگیزی بر روی کیفیت زندگی در سنین میانه بسیاری از گونه ها شامل مخمرها، کرمها، مگسهای سرکه، جوندگان و میمونها داشته باشد.