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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۴۷

حضور 4 تنیسور آذربایجان غربی در مسابقات بین المللی تنیس ITF جوانان

حضور 4 تنیسور آذربایجان غربی در مسابقات بین المللی تنیس ITF جوانان

ارومیه - خبرگزاری مهر: نوزدهمین دوره مسابقات بین المللی تنیس ITF جوانان با حضور چهار تنیسور از آذربایجان غربی و 12 تنیسور دیگر از کشورمان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در جدول فرعی این دوره از مسابقات آرین افشار، آرمان جلیلی، نیما کمالی و هوتن رضایی چهار تنیسور شرکت کننده آذربایجان غربی از شهرستان ارومیه هستند.

نوزدهمین دوره مسابقات بین المللی تنیس ITFجوانان با حضور80 ورزشکار از 18 کشور جهان از جمله ایران، ترکیه، کره جنوبی، ترکمنستان، روسیه، سریلانکا، کانادا، فلیپین، هند، ایتالیا، اسلواکی، پاکستان، تاجیکستان، لیبی، گرجستان، آذربایجان، بلغارستان و انگلستان از 12 شهریورماه به مدت هفت روز در زمین های آکادمی تنیس واقع در مجموعه ورزشی باکری ارومیه به رقابت خواهند پرداخت.

فدراسیون جهانی تنیس پایان مهلت جابجایی یا انصراف تنیسورها را تا یکم شهریور ماه سالجاری اعلام کرده و انصراف هر یک از تنیسورها از مسابقات بعد از زمان اعلامی منجر به دو دوره محرومیت از مسابقات خواهد بود.

همچنین کاپ و مدال های نفرات برگزیده این دوره از مسابقات توسط فدراسیون تنیس جهانی تدارک دیده شده است.

کد مطلب 1382885

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