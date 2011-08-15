تدوین طرح کاهش دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاهها

مجید نصیرپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به تغییراتی که در بافت اجتماعی و نیروی انسانی و نیز ساختارهای اداری اتفاق می افتد، تغییر در نظامهای آموزشی یک ضرورت به نظر می رسد. البته به این معنا نیست که کار بدون مطالعه انجام دهیم و قطعا تغییرات در ساختار نظام آموزشی کشور نیازمند کار میدانی و دقیق علمی است.

وی یادآور شد: به ویژه در نقطه اتصال بین آموزش متوسطه و دانشگاهی و در مراحل تکمیلی تحصیلات دانشگاهی نیازمند بازنگری هستیم.

نصیرپور گفت: معتقدم رابطه منسجمی بین تحصیلات متوسطه و دانشگاهها برقرار نیست در صورتی که این دو مجموعه باید زنجیروار به هم متصل باشد و موضوع آموزش را تکمیل کنند.

نماینده مردم سراب و مهربان در مجلس شورای اسلامی، افزود: در مورد نظام آموزشی دانشگاهی معتقدم که الزامی ندارد که دوره آموزشی چهار سال و یا دوره کارشناسی ارشد و دکتری هر کدام سه سال باشد زیرا این زمانها بسیار طولانی است و یکی از مسائلی است که موجب کاهش کیفیت علمی و آموزشی می شود.

وی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از این کار لازم است بعضی از دروس در همدیگر ادغام شوند و مقاطع تحصیلی در دانشگاهها کوتاه تر شود و یا اینکه دوره کارشناسی را مستقیم به دوره دکتری متصل کنیم که در صورت انجام آن بسیاری از نیروهای انسانی که تحصیلات کارشناسی ارشد را به پایان رسانده اند می توانند بدون وقفه دکتری را نیز طی کنند.

نصیرپور با اشاره به طرحی که برای اتصال دوره کارشناسی به دکتری در حال انجام است، گفت: ما طرحی را آغاز کرده ایم که ادغام دروس و کم کردن زمان کارشناسی و کارشناسی ارشد از ویژگی های آن است که امیدواریم مورد اقبال مجلسیها قرار گیرد.

وی یادآور شد: در همین زمینه محتوای کتب درسی دانشگاهی نیز باید تغییر کند چرا که نیروی انسانی که در دانشگاهها تحصیل می کنند و قرار است مدیریت کشور را بر عهده گیرند، مجموعه اطلاعات خود را از کتب با محتوای قدیمی بدست آورده اند که لازم است محتوای این کتب هم بازنگری و تجدیدنظر شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: تغییرات کتب دانشگاهی باید با جهت گیری درستی انجام شود و در این تغییرات، واقعیت های امروز ایران و جهان نیز دیده شود و در عین حال ارتباط ما را نیز با دنیا حفظ کند.