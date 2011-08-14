بهارستان برای برگزاری باشکوه روز قدس آماده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یونس نوبخت صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری روز قدس اظهارداشت: روز قدس ابتکار بی بدیل بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی است که باید بر حفظ و شکوه آن اهتمام داشت.
وی افزود: روز قدس امسال با توجه به خیزشهای اسلامی کشورهای منطقه اهمیت دو چندان دارد و باید باشکوهتر باشد.
نوبخت از همه دستگاهها خواست برای برگزاری هر چه باشکوهتر این مراسم با توجه به کمیته های تشکیل شده تلاش کنند.
وی یادآور شد: سه کمیته فرهنگی و تبلیغات، پشتیبانی و امنیتی و انتظامی مسئول برگزاری راهپیمایی روز قدس در شهرستان هستند.
بهارستان یکی از شهرستانهای تازه تاسیس استان تهران است که از اسفندماه 89 با مصوبه هیئت دولت تشکیل شده است.
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