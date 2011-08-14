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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۳۸

بهارستان برای برگزاری باشکوه روز قدس آماده می شود

بهارستان برای برگزاری باشکوه روز قدس آماده می شود

بهارستان - خبرگزاری مهر: فرماندار بهارستان گفت: بهارستان آماده برگزاری باشکوه راهپیمایی روز قدس است و تمام شهرستان برای این موضوع بسیج خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یونس نوبخت صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری روز قدس اظهارداشت: روز قدس ابتکار بی بدیل بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی است که باید بر حفظ و شکوه آن اهتمام داشت.

وی افزود: روز قدس امسال با توجه به خیزشهای اسلامی کشورهای منطقه اهمیت دو چندان دارد و باید باشکوهتر باشد.

نوبخت از همه دستگاهها خواست برای برگزاری هر چه باشکوهتر این مراسم با توجه به کمیته های تشکیل شده تلاش کنند.

وی یادآور شد: سه کمیته فرهنگی و تبلیغات، پشتیبانی و امنیتی و انتظامی مسئول برگزاری راهپیمایی روز قدس در شهرستان هستند.

بهارستان یکی از شهرستانهای تازه تاسیس استان تهران است که از اسفندماه 89 با مصوبه هیئت دولت تشکیل شده است.
 

کد مطلب 1382890

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