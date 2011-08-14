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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۱۹

شیر دلی:

طرح پیشگیری از اعتیاد در 20 مهد کودک مشهد اجرا می‌شود

طرح پیشگیری از اعتیاد در 20 مهد کودک مشهد اجرا می‌شود

مشهد - خبرگزاری مهر: کارشناس پیشگیری بهزیستی مشهد گفت: طرح پیشگیری از اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی مهر ماه سال جاری در 20 مهد کودک مشهد اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی شیردلی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در بهار سال جاری نیز 10 مهد کودک تحت پوشش این طرح قرار گرفتند، افزود: طرح مصون سازی کودکان در برابر اعتیاد از سال گذشته در مشهد آغاز شده و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که این برنامه موفق و مؤثر بوده است.

وی درباره لزوم اجرای این طرح در مهدهای کودک توضیح داد: نوآموزان مهد کودک‌ها و پیش دبستانی‌های امروز، شهروندان آینده هستند و آموزش به افراد در این سنین با هدف مجهز شدن آنها برای مبارزه با اعتیاد و سایر آسیب‌ها ضروری است.

وی تصریح کرد: باید با فرهنگ‌سازی و آموزش کودکان در سنین پایین، قدرت تاب آوری و "نه" گفتن را در آنان تقویت کنیم.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه یادگیری در دوران کودکی پایداری بیشتری دارد آموزش در سن پایین مؤثرتر است.

این کارشناس در خصوص نحوه‌ اینگونه آموزش‌ها گفت: این آموزش‌ها به صورت تهیه بروشور، وسایل کمک آموزشی مانند فیلم و عکس، درست کردن کاردستی، اجرای تئاتر، نمایش و نوشتن قصه و داستان و با زبانی کودکانه انجام می‌گیرد.

وی یادآور شد: برای والدین کودکان نیز کلاس‌هایی در این زمینه برگزار می‌شود، تا ضمن تکمیل آموزش‌های خانواده، بین مهد و خانواده در مورد نوع و محتوای آموزش‌ها و چگونگی برخورد درست و رفتارهای صحیح با کودکان، هماهنگی ایجاد شود.

شایان ذکر است، آموزش‌های پیشگیری از اعتیاد، در چهارچوب اجرای برنامه‌های اجتماع‌محور در محیط‌های آموزشی و عمومی به اجرا در می‌آید و اساس برنامه‌های اجتماع‌محور، بر مشارکت گروهی و اجتماعی نهاده شده است.

کد مطلب 1382891

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