به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی شیردلی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در بهار سال جاری نیز 10 مهد کودک تحت پوشش این طرح قرار گرفتند، افزود: طرح مصون سازی کودکان در برابر اعتیاد از سال گذشته در مشهد آغاز شده و ارزیابیها نشان میدهد که این برنامه موفق و مؤثر بوده است.
وی درباره لزوم اجرای این طرح در مهدهای کودک توضیح داد: نوآموزان مهد کودکها و پیش دبستانیهای امروز، شهروندان آینده هستند و آموزش به افراد در این سنین با هدف مجهز شدن آنها برای مبارزه با اعتیاد و سایر آسیبها ضروری است.
وی تصریح کرد: باید با فرهنگسازی و آموزش کودکان در سنین پایین، قدرت تاب آوری و "نه" گفتن را در آنان تقویت کنیم.
وی تأکید کرد: با توجه به اینکه یادگیری در دوران کودکی پایداری بیشتری دارد آموزش در سن پایین مؤثرتر است.
این کارشناس در خصوص نحوه اینگونه آموزشها گفت: این آموزشها به صورت تهیه بروشور، وسایل کمک آموزشی مانند فیلم و عکس، درست کردن کاردستی، اجرای تئاتر، نمایش و نوشتن قصه و داستان و با زبانی کودکانه انجام میگیرد.
وی یادآور شد: برای والدین کودکان نیز کلاسهایی در این زمینه برگزار میشود، تا ضمن تکمیل آموزشهای خانواده، بین مهد و خانواده در مورد نوع و محتوای آموزشها و چگونگی برخورد درست و رفتارهای صحیح با کودکان، هماهنگی ایجاد شود.
شایان ذکر است، آموزشهای پیشگیری از اعتیاد، در چهارچوب اجرای برنامههای اجتماعمحور در محیطهای آموزشی و عمومی به اجرا در میآید و اساس برنامههای اجتماعمحور، بر مشارکت گروهی و اجتماعی نهاده شده است.
نظر شما