حسین شمس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: هدایت تیم ملی فوتسال ایران در مقطع زمانی فعلی با علی صانعی است و خوشبختانه ایشان از حمایت آقای ترابیان و کمیته فوتسال برخوردار است.

وی با تاکید براینکه دیگر به تیم ملی فکر نمی کند، افزود: حضور دوباره من در تیم ملی تحت شرایطی خاص خواهد بود که فکر نمی کنم فعلا این شرایط مهیا باشد.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال ایران با تشریح این شرایط گفت: شرایطی که درگذشته حاکم بود؛ اینکه تیم ملی فوتسال مظلوم واقع می شد، پاداش بازیکنان و مربیان را نمی دادند، فوتسال زیر سلطه دیگر رشته‌‍ها بود و ... .

شمس خاطرنشان کرد: نیت من خدمت کردن به فوتسال ایران است و این خدمت را می توانم در پرسپولیس و تیم ناشنوایان داشته باشم و از بابت همکاری با این دو تیم خیلی هم خوشحالم.

وی در خصوص همکاریش با تیم فوتسال ناشنوایان ایران گفت: اگر نگویند مشغله حسین شمس زیاد شده و تعدد کار دارد، قرار است به عنوان مدیرفنی با تیم فوتسال ناشنوایان ایران تا پایان جام جهانی که آبان‌ماه امسال برگزار می شود، همکاری کنم.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال ایران افزود: همکاری من با تیم فوتسال ناشنوایان ایران بصورت رایگان، در راه رضای خدا و در جهت خدمت به ناشنوایان است. در چهار اردویی که تیم ناشنوایان تا مسابقات جهانی دارد، این تیم را همراهی خواهم کرد.

مدیرفنی تیم فوتسال پرسپولیس همچنین در خصوص شرایط این تیم به مهر گفت: متاسفانه دست روی هر بازیکنی که می گذاریم با لطایف الحیل آن بازیکن را از دست ما درمی آورند. سعید تقی‌زاده با ما قرارداد بسته بود اما از سوی باشگاهش نمی دانم چگونه یکسال به قراردادش اضافه شد تا خیلی راحت این بازیکن را از دست بدهیم.

وی افزود: حمید احمدی یکی دیگر از بازیکنانی بود که با او تمام کرده بودیم و حتی با تیم تمرین می کرد. احمدی بصورت شفاهی رضایت باشگاه قبلی‌اش را جلب کرده بود اما زمانی که برای دریافت رضایتنامه مراجعه کرده بود، به او عنوان کرده بودند به هر باشگاهی می توانی بروی جز پرسپولیس!

شمس در خاتمه تصریح کرد: اینها نشان می دهند خیلی‌ها از نام بزرگ پرسپولیس واهمه دارند و می ترسند. با این شرایط ناامید نیستیم و با اینکه فقط وحید شمسایی را جذب کرده‌ایم و با یکسری جوان بی نام و نشان مهیای حضور در لیگ برتر می شویم اما قطع جز مدعیان قهرمانی خواهیم بود با دست خالی با تیم‌های مدعی می جنگیم.