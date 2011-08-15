ولی الله دینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پروژه‌های گازرسانی با شتاب بالایی رو به رشد بوده، به طوری که با گازرسانی به 43 روستا در هفته دولت بیش از سه هزار و 80 خانوار جدید روستایی از گاز طبیعی برخوردار خواهند شد.

دینی با اشاره به اینکه شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با برنامه‌ریزی مدون نسبت به پیشبرد فعالیت‌های گازرسانی و ارائه عملکرد مطلوب اقدام کرده است، اظهار داشت: تاکنون 98 درصد خانوار شهری و 70درصد خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شده‌اند.

به گفته دینی، پیش بینی می شود با تخصیص اعتبارهای مورد نیاز، تا پایان سال‌جاری درصد خانوار شهری 100 درصد شده و پروژه‌های گازرسانی به 251 روستای استان با سرعت بیشتری ادامه خواهد داشت.

مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان‌شرقی با اشاره به اجرای 711 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز در اقصی نقاط استان افزود: با توجه به مقرون به صرفه بودن و نگهداری آسان از شبکه‌های پلی‌اتیلنی نسبت به شبکه‌های فولادی، استفاده از نوع پلی اتیلن در اجرای شبکه‌های گازرسانی در سطح استان علاوه بر بهره اقتصادی منتج به بهره‌برداری به موقع و به تبع آن رضایت مشترکان شده است.

دینی در خصوص ظرفیت انتقال گاز در سطح استان گفت: سه خط لوله اساسی با ظرفیت 130 میلیون متر مکعب در روز وظیفه اصلی انتقال و توزیع گاز در اقصی نقاط استان را بر عهده داشته که حفظ و نگهداری از این تاسیسات گازرسانی و جلوگیری از پرت گاز جزو اولویت‌های مهم شرکت گاز استان در توسعه شبکه‌های گاز است.

وی با تاکید بر لزوم مدیریت صحیح مصرف یاد آور شد: 50 درصد مصارف خانگی مربوط به فصل زمستان و مابقی مصارف خانگی مربوط به سایر ماه‌های سال است، اما نباید به مسئله اصلاح الگوی مصرف در حد یک شعار نگاه کرد، بلکه همه باید برای فراهم کردن راهکارهای عملی و بسترسازی برای این کار خصوصاً در فصول گرم سال اقدام کنند تا با اتخاذ راهکارهای مناسب زمینه ساز حفظ سطح رفاه با مصرف کمتر انرژی و به تبع آن عینیت بخشیدن به شعار جهاد اقتصادی باشند.

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان‌شرقی ابراز امیدواری کرد با اجرای راهکارهای لازم در سطوح مختلف و با حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف، گام‌های مؤثری برای ایجاد معیاری منطقی برای مصرف انرژی در سطح استان برداشته و با بهره‌گیری از انرژی گاز در بخش‌های دیگر خصوصا بخش صنعتی به عنوان زیرساخت اصلی اقتصاد، زمینه‌های لازم به منظور ایجاد ارزش افزوده، اشتغالزایی و توسعه پایدار را فراهم سازیم.

جذب منابع و اجرای پروژه ها اولویت وزیر جدید نفت باشد

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی، در بخش دیگری از سخنان خود اهتمام برای جذب منابع و اجرای پروژه های تعریف شده در حوزه انرژی را مهمترین اولویت کاری وزارت نفت در دوره مدیریتی جدید ارزیابی کرد.

دینی افزود: وزیر جدید نفت با تسلط بر منابع موجود، به خوبی بر نحوه جذب مطلوب این منابع آگاهی دارد و امید می رود در دوره مدیریتی ایشان با جذب شایسته منابع به ویزه منابع داخلی، پروژه های تعریف شده حوزه انرژی به ویژه خطوط انتقال، مطابق زمانبندی صورت گرفته اجرا شود.

وی با اشاره به اهمیت موضوع گاز طی ماه های بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، تصریح کرد: هم اکنون روزانه بیش از 540 میلیون مترمکعب گاز در کشور تولید می شود که بر اساس تکلیف برنامه پنجم، این رقم تا پایان سال 94 به بالای یک میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید که عمده این تولیدات باید به بخش صنعت و صادرات سوق یابد.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی، گاز رسانی به واحدهای صنعتی را بسترساز اشتغال زایی دانست و افزود: در حالی امسال سال "نهضت اشتغالزایی" از سوی دولت اعلام شده است که گازدار کردن واحدهای صنعتی می تواند در تحقق هدفگذاری های صورت گرفته در این خصوص نقش بسزایی ایفا کند.

دینی اضافه کرد: آقای رستم قاسمی، فردی پروژه ای بوده و سالهای سال در بالادست نفت، خطوط انتقال گاز، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس(عسلویه) و محورهای پالایشگاهی فعالیت داشته و نگاه همه مدیران صنعت نفت و گاز به ایشان مثبت است.

وی افزود: تعریف شاخص های فعالیتی برای مدیران و کارکنان وزارت نفت توسط وزیر جدید شامل سلامت، صداقت، کیفیت، سرعت و توجه به اقتصادی کردن فعالیت ها اقدام ارزشمندی بوده که باید مورد توجه قرار گیرد.