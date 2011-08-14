به گزارش خبرگزاری مهر، در پی مصاحبه بهمن دری معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با خبرگزای مهر مبنی بر لغو قرارداد معاونت مطبوع وی با بانک صادرات تا پایان سال جاری، اداره کل روابط عمومی بانک صادرات ایران جوابیه‌ای را به شرح زیر در اختیار مهر قرار داد:

نقد نشدن بن‌های نقدی خرید کتاب جزء سیاست‌های وزارت ارشاد و از مبانی مهم فلسفه وجودی بن‌های الکترونیکی به عنوان جایگزین بن‌های کاغذی است که توسط این بانک صرفا به مرحله اجرا درآمده است. بدین منظور و در پاسخ به نیاز وزارت ارشاد، از حدود سه سال پیش تاکنون بن‌های نقدی مذکور تحت عنوان «کارت الکترونیک خرید کتاب»، توسط این بانک صادر شده و بنا به درخواست وزارت ارشاد فقط در پایانه‌های فروش منصوبه در فروشگاه‌هایی که مد نظر وزارت ارشاد است، قابلیت انجام تراکنش دارند. مبالغ تراکنش‌های انجام شده توسط دارندگان کارت‌های مذکور نیز به صورت سیستمی و در روز کاری بعد به حساب ناشران واریز می‌گردد.

موضوع تخصیص و یا عدم تخصیص یارانه به ناشران نیز توسط وزارت ارشاد سیاستگذاری می شود و بانک دخل و تصرفی در آن نداشته و صرفا سیاستهای اعلام شده را اجرا می‌نماید.

علی‌هذا متذکر می‌شود: بانک صادرات ایران در سایه حمایت‌های بی دریغ مدیریت بانک، سیاست مشارکت در انجام امور فرهنگی را در دستور کار خود داشته و در این راستا تلاش‌ها و همکاری‌های گسترده‌ای را طی سه ساله گذشته با معاونت محترم امور فرهنگی وزارت ارشاد انجام داده است.

سه دوره شرکت در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، شرکت در بیش از 50 نمایشگاه در استان‌های مختلف کشور طی دو سال گذشته، برنامه ریزی برای حضور در حدود 25 نمایشگاه کتاب استانی تا پایان سال جاری، نصب و راه‌اندازی شبکه گسترده پایانه فروش ویژه پذیرش بن‌های یارانه‌ای خرید کتاب (بیش از 3 هزار دستگاه پایانه فروش) در مراکز معرفی شده توسط وزارت ارشاد در اقصی نقاط کشور، صدور و توزیع حدود یک میلیون بن کارت یارانه‌ای ویژه هر نمایشگاه به صورت رایگان، صدور و توزیع حدود یک میلیون و 400 هزار بن کارت یارانه‌ای ویژه خرید کتاب در سراسر کشور به صورت رایگان و همچنین نصب و راه‌اندازی شبکه گسترده پایانه‌های فروش در کلیه نمایشگاه‌های فوق الذکر (بیش از 20 هزار پایانه فروش) از جمله مصادیق بارز عزم جدی و حمایت همه جانبه بانک از فرهنگ کتاب و کتابخوانی در کشور و دست اندرکاران آن است.

بهمن دری، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه ضیافت افطاری موسسه خانه کتاب ـ که سه‌شنبه شب گذشته برگزار شد ـ در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شکایت بسیاری از ناشران کشور از بانک صادرات به عنوان بانک عامل این معاونت مبنی بر نقد نشدن بن‌های نقدی خرید کتاب و نیز عدم تخصیص مبلغ یارانه تخصیصی وزارت ارشاد نزد این بانک به ناشران گفت: ما بنا نداشتیم این موضوع رسانه‌ای شود، اما در بحث یارانه‌ها بانک صادرات هر نوع اذیتی که ممکن بود بر سر مجموعه ما آورد.