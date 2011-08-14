پارک چند منظوره بانوان در اسلامشهر راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین آرام صبح یکشنبه در جلسه شورای ورزش شهرستان اظهار داشت: در نظر داریم پارک فدک را به گونه ای آماده کنیم که قابلیت استفاده چند گانه توسط بانوان را داشته باشد.



آرام ادامه داد: پارک فدک با مشارکت ادارات شهرستان و تواقف سپاه جهت افزودن زمین به پارک ، کاربری فرهنگی ، آموزشی، تفریحی و اشتغال ویژه بانوان می یابد.



وی یادآور شد: این پارک بخشی ازنیازهای اشتغال بانوان به خصوص قشر تحصیل کرده را نیز فراهم می کند و آنها ضمن ورزش و تفریح، قادر به تولید و عرضه محصولات خود در آن خواهند بود.



وی با تاکید بر ضرورت ورزش بانوان عنوان کرد: علاوه بر پارک فدک سالن حجاب شهرستان که هم اکنون ساعاتی از آن به بانوان اختصاص دارد نیز به طور تمام وقت در اختیار بانوان قرار می گیرد تا بخشی از نیازهای ورزشی این قشر تامین شود.



آرام با اشاره به اینکه نصف جمعیت کشور بانوان هستند، یادآور شد: زنان سالم و ورزشکار می توانند فرزندان سالم و با نشاط تحویل جامعه دهند.



وی همچنین از ضرورت بستر سازی برای ورزش همگانی و قهرمانی بانوان سخن گفت و تاکید کرد: امکانات این امر باید فراهم شود.

