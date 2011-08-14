پیگیری اخذ پنج رشته برای دانشگاه علوم پزشکی جهرم

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد کاظم تدین در جمع خبرنگاران توضیح داد: در حوزه آموزش در حال اخذ دو رشته کارشناسی، دو رشته کارشناسی ارشد و یک رشته دستیاری هستیم.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به ساخت بیمارستان جهرم گفت: بیمارستان 200 تختخوابی در حال احداث سقف طبقه هفتم است که اعتبار امسال نزدیک به سه میلیارد تومان بوده که در سر جمع می توان گفت مجموعه دانشگاه با همکاری تمام پرسنل یک چشم انداز مثبت در پیش دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم تاکید کرد: در سال جاری عملیات مرکز درمان ناباروری جهرم و بخش روانی آغاز می شود و همچنین در مورد نیروهای انسانی نیز مجوز استخدام 95 نفر در پایان سال قبل گرفته شده و با 400 نفر از نیروهای شرکتی نیز عقدقرارداد صورت گرفته و تا پایان سال هیچ نیرویی نداریم که تکلیف کاری اش مشخص نباشد.

تدین در ادامه سخنان خود بیان کرد: انعکاس مشکلات و بیان دیدگاه های دانشگاه علوم پزشکی جهرم، زمینه پیشرفت دانشگاه را در ابعاد مختلف فراهم کرده ولی هنوز تا رسیدن به قله های رفیعی که در شان شهرستان جهرم باشد راه زیادی است به همین خاطر باید تلاش کنیم این مسیر تسریع شود.