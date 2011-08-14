به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیههای بزرگ دانشجویی کشور با انتشار بیانیهای ضمن تقدیر از رهبر معظم انقلاب اسلامی به جهت دیدار با دانشجویان، عمل به توصیههای رهبری را تکلیفی بر جریان دانشجویی کشور دانستند و اعلام کردند که به منظور احقاق این فرمایشات و توصیهها مجمع هماهنگکننده تشکلهای دانشجویی تشکیل میشود.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
یا ایها الذین آمنوا اطیعو الله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم
بار دیگر گذر ایام ما را به ماه رمضانی رساند که از سالها پیش تا کنون ما را در محفلی دوستانه پای سفره افطار نائب امام زمان(عج) مهمان کرد. دیدار دانشجویی هر ساله با رهبری فرصتی مغتنم است برای بازگو کردن تمامی دغدغههایی که در طی یکسال، کمتر مسئولی سعی در شنیدن آن دارد.
دغدغههایی که از روح آرمان خواه و نقاد دانشجویان بر میآید، که خصلت ماهیتی هر دانشجو است. دغدغههایی که از نگرانی نسل جوان برای به ثمر رسیدن شعارهای اساسی انقلاب نشأت گرفته است. اما این دیدار تنها برای گفتن نیست، بلکه هرکس در این ضیافت شرکت میکند، سراسر گوش میشود تا رزق معنوی یکساله خود را بیواسطه از رهبرش بستاند.
انقلاب اسلامی ایران، نقطه تلاقی میان 2 مفهوم والای ولی و مولا است که نتیجه آن به قدرت رساندن حکومت الله و ساقط کردن حکومت طاغوت و مستکبران است. بدون شک در عصر امروز که سیاستهای ماکیاولی در بن بستهای رابطه میان تحزبگرایی و مردم دچار از هم گسیختگی شدهاند و عدم اعتماد ملتها به رهبرانشان به صورت اپیدمی در نقاط غرب و شرق عالم در حال تسری است تنها رابطه میان امام و امت در نظام ولایت فقیه ایران اسلامی است که هر روز بیش از روز پیشین در حال تحکیم است.
عمق این رابطه میان امام و امت خود دلیلی شده تا در اوج شکوه و سرافرازی علاوه بر عبور از تحدیدها و تهدیدها روز به روز بر عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران افزوده شود و دلیلی شود بر تسری انقلاب اسلامی در منطقه و بی شک زلزلههای سیاسی طاغوت برانداز در منطقه امروز از اصل اصیل ولایت فقیه و رابطه آن با مردم منتج شده است.
اگر 32 سال پیش جوانانی بودند که در راه ولی فقیه زمان خود امام خمینی (ره) از همه لذایذ دنیوی گذشتند امروز هم نسل سوم و چهارم انقلاب در صحن و سنگر دانشگاه هستند که حاضرند جان خود را فدای امر ولی فقیه کنند تا نشان دهند گرچه فتنهها عمیقتر شده است اما به اعتراف همگان اعم از موافق و مخالف، بصیرت نسل جوان در این ایام به مقدار تعمیق فتنهها افزایش یافته است.
یکبار دیگر در ماه رمضان خدمت رسیدیم تا بگوییم فرزندان شما که در دانشگاه بنابر امر حضرتتان به لباس مقدس افسری جنگ نرم ملبس شدهاند بار دیگر دستان خود را با خضوع مقابل شما دراز میکنند تا تجدید بیعتی کنند با وصی امام امت و نائب امام زمان(عج) خود و عرض کنیم: آقای ما؛ سید ما؛ مولای ما؛ سر ما بفدای یک تار موی شما.
در این دیدار مثل سنوات گذشته رهبر انقلاب توصیههای به دانشجویان داشتند، که عبارتند از:
الف) لزوم نگاه جبههای به فعالیت دشمنان انقلاب اسلامی؛ که به مصداق آن یاد شهدای عرصهی علمی کشور به فراموشی سپرده نشده و به عنوان تکهای از پازل عداوت دشمن در عرصههای مختلف علیه ایران شمرده شود؛ که این توصیه نقدی بر عملکرد گذشته بود که میبایست اصلاح و جبران شود.
ب) پرداختن جدى به کارهاى فکرى و فرهنگىِ برنامهمند و هدفمند و عمیق؛ که میبایست دربارهى مسائل کلامى، اخلاقى، تاریخ و انقلاب در متن تمامی کارهای دانشجویی قرار گیرد.
ج) پرهیز از ابتذال در کارهاى فرهنگى و هنرى؛ چرا که یکی از سیاستهای استکبار برای ضربه زدن به انقلای به هرزگی کشانیدن جوانان است و با این معضل بایستى مواجهه و مقابله کرد؛ البته مقابلهى صحیح، که این یک نوع ایستادگىِ بسیار ارجمند در مواجههى با نقشههاى استکبار است.
د) تلاش بیشتر برای هماهنگی میان تشکلهای دانشجویی؛ تاکید میکنیم که تشکلهای دانشجویی مسیری را که در سالیان اخیر برای هماهنگی میان یکدیگر طی کردهاند با قدرت بیشتر ادامه خواهند داد.
ه) مماشات و همراهى و همکارى داشتن مسئولان دانشگاهى کشور و تشکلها؛ برای رسیدن نظام مقدس جمهوری اسلامی به آرمانهای بلند انقلاب اسلامی، جریانات دانشجویی از مسئولین دانشگاهی که در راستای اهداف انقلاب اسلامی تلاش میکنند، حمایت مینماید.
لذا ما تشکهایی دانشجویی به جهت مسئولیتی که برعهده ما گذارده شده، جهت وصول مطالبات رهبری معظم انقلاب اقدامات لازم را انجام دهیم. لذا برآنیم تا جلساتی را در جهت مجمع هماهنگ کننده بین تشکلها برگزار کنیم تا بستری برای تحقق مابقی مطالبات فراهم شود چرا که همفکری در مورد مطالبات رهبری در جهت آرمان های انقلاب امری ضروری برای ادامه باعزت حیات جنبش دانشجویی به حساب میآید.
با آرزوی سلامتی روز افزون برای مولا و رهبر عزیزمان حضرت آیت الله العظمی امام سید علی خامنه ای(حفظه الله)
والسلام علی عباد الله الصالحین
بسیج دانشجویی
دفتر تحکیم وحدت
جنبش عدالتخواه دانشجویی
اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان
اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل
اتحادیه تشکل های اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد
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