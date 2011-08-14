"ریک پری" وارد رقابت های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، "ریک پری" که از سال 2000 میلادی فرماندار تگزاس بوده و از جمهوریخواهان باسابقه به حساب می آید شب گذشته در کالیفرنیا با اعلام این مطلب گفت : اگر رئیس جمهور شوم ابهت واشنگتن را شکسته و آن جا را محلی برای زندگی تمامی آمریکائیها می کنم.

وی در ادامه باراک اوباما را متهم به ارائه یک رهبری بی هدف در آمریکا و جهان کرد و گفت : می خواهم مالیات ها را کاهش داده و برای بهبود وضعیت اقتصادی قوانین دست و پاگیر تجارت را نیز نقض می کنم.

ریک پری، فرماندار کهنه کار تگزاس

این در حالی است ک شب گذشته در ایالت آیووا و پیش از اعلام نامزدی ریک پری، هوداردان حزب جمهوریخواه برای انتخاب نامزد مورد نظر خود برای رقابت با اوباما در انتخابات سال آینده به پای صندوق های رای رفتند که "میشله بچمن" به عنوان نامزد مود حمایت جمهوریخواهان آیووا انتخاب شد.

دیگر نامزدی که در انتخابات آیووا توانست رای بیشتری را در مقایسه با سایر نامزدان ازآن خود کند "رون پل" بود.

در همین رابطه برخی نظرسنجی ها نیز حکایت از آن دارد که ریک پری در میان جمهوریخواهان رقابت شانه به شانه ای با میت رامنی نامزد اصلی این حزب برای رقابت های سال آتی دارد.