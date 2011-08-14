شرایط لازم برای سرمایه گذاری در کرمانشاه مهیا است

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب براندیشه در بازدید از تعدادی از واحدهای صنعتی استان با اشار ه به قابلیت های استان در زمینه های مختلف اقتصادی اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی، اظهار داشت: در حال حاضر استان پذیرای سرمایه گذاران در بخش های مختلف است.

وی با بیان اینکه بدنبال تقویت فرهنگ کارآفرینی در استان هستیم، گفت: در تلاشیم تا فضای کسب و کار و کارآفرینی در استان فراهم شده تا از این مسیر به توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار برسیم.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان کرمانشاه افزود: استاندار و مجموعه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان توجه ویژه ای به حل مشکلات کارآفرینان دارند.

براندیشه هدف از این بازدیدها را شناسایی و مرتفع کردن مشکلات و مسائل فراروی کارآفرینان و کارگران دانست و افزود: یکی از مشکلات واحدهای تولیدی عدم وجود نقدینگی است.

براندیشه تصریح کرد: برای رفع این مشکل به بنگاه های اقتصادی زودبازده سرمایه در گردش لازم پرداخت می شود.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان کرمانشاه از شرکت شهد وینا و فرآورده های لبنی شیران کلهر شهرستان اسلام آباد غرب بازدید کرد.

در شرکت شهد وینا تولید کننده انواع آبمیوه و شرکت فرآورده های لبنی شیران کلهر بیش از 45 نفر مشغول بکار هستند.