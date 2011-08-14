نوسازی خودروهای فرسوده یک طرح شکست خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر، یک کارشناس ارشد محیط زیست گفت: مهم‌ترین عامل ایجاد آلودگی هوای تهران خودروهای فرسوده هستند و اصولاً تمام خودروهای کاربراتوری پایتخت و کشور فرسوده هستند و باید از رده خارج شوند.

وحید نوروزی با انتقاد از تعریف خودروی فرسوده در کشورمان افزود: این که خودروهای با عمر بالای 25 سال را فرسوده محسوب کنیم یک تعریف علمی نیست بلکه تعریفی مصلحتی است، چرا که سن فرسودگی خودرو در بسیاری از کشورهای دنیا تنها 5 سال است.

در طرح نوسازی وقت شهروندان هدر می‌رود

یک کارشناس امور بانکی در این ارتباط اظهار کرد: وقتی قرار است طرحی به گستردگی طرح نوسازی خودروهای فرسوده اجرا شود باید هماهنگی‌های دقیق‌تری از سوی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور صورت بگیرد و آن‌ها قبل از این که فراخوان دهند با بانک‌ها هماهنگ کنند.

روح ا... زارعی افزود: تا زمانی که سیاست اجرایی و احدی در این زمینه صورت نگیرد، مشکل حل نمی‌شود و شهروندان مجبور می‌شوند سفرهای زیادی برای مراجعه به بانک انجام دهند و وقتشان هدر می‌رود و بانک‌ها به دلیل این مراجعات با مشکل در خدمات‌رسانی مواجه می‌شوند.

طرح نوسازی مورد اعتراض مالکان خودروهای فرسوده است

یک کارشناس دیگر امور بانکی نیز در این رابطه تصریح کرد: مشکلات نرم‌افزاری ازجمله مشکلاتی است که بانک‌ها به دلیل ناهماهنگی و زمان‌بندی فشرده و ارائه تسهیلات در زمان کوتاه با آن مواجه می‌شوند که به نارضایتی متقاضیان خودروهای فرسوده دامن می‌زند.

علی‌رضا مهرابی اضافه کرد: دریافت نشدن مبلغ تعیین شده برای اسقاط خودروها در مدت زمان مشخص شده همواره از چالش‌های موجود در این طرح بوده، ضمن این که شرایط سخت دریافت وام نیز همواره مورد اعتراض و گلایه¬مندی مالکان خودروهای فرسوده بوده است.

تشبیه مراحل نوسازی خودروهای فرسوده به هفت‌خوان رستم!

همچنین یک کارشناس برنامه‌ریزی شهری از مراحل مختل نوسازی خودروهای فرسوده برای دارندگان این‌گونه خودروها به عنوان «هفت‌خوان رستم» نام برد و گفت: فرآیند طولانی دریافت وام و مراحل اجرایی تحویل خودروی جدید سیستم‌های سیاست‌گذاری و مجری برای دارندگان خودروهای فرسوده به یک کابوس تبدیل شده است!

شهرام جباری‌زادگان در پایان خاطرنشان کرد: نکته قابل تامل آن‌جاست که به جای بررسی دلایل شکست طرح خودروهای فرسوده و واکاری عملکرد این طرح در 5 سال گذشته، جشن نوسازی خودروهای فرسوده برگزار می‌کنند و به یکدیگر تبریک می‌گویند.