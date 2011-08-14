دلایل موافقان و مخالفان با افزایش تعطیلات عید فطر

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه بررسی دو فوریت لایحه افزایش تعطیلات عید فطر را در دستور کار داشتند.

بر اساس این لایحه پس از تصویب نهایی یک روز به تعطیلی عید فطر در کشور افزوده خواهد شد.

محمد رضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در توجیه ضرورت دو فوریت این لایحه به ویژگی ها و عظمت عید فطر اشاره کرد و افزایش تعطیلی عید فطر را موجب شادابی و نشاط اسلامی عنوان کرد.

وی گفت: این بحث از سالهای اخیر مطرح شده و لازم شد تصمیم دائمی برای آن گرفته شود، چند هفته قبل آقای لاریجانی پیامی دادند که اگر رئیس جمهور تصمیمی برای افزایش تعطیلی عید فطر دارند لایحه ای به مجلس ارائه کنند بنابراین پیشنهاد شد یک روز به تعطیلی عید فطر افزوده شود.

میرتاج الدینی خاطر نشان کرد: البته ملاحظه ای در این لایحه صورت گرفته به این صورت که اگر روز دوم شوال با تعطیلی رسمی همزمان شد روز بعد از آن جزء تعطیلی محسوب شود.

غضنفرآبادی نماینده بم در مخالف با دو فوریت این لایحه گفت: در با شکوه و با عظمت بودن این عید جای تردید نیست اما آنچه به نظر می رسد و ایجاد نگرانی می کند این است که تعطیلات ما زیاد است در صورتی که یک روز از تعطیلات کم شود و به تعطیلی عید فطر افزوده شود صد در صد با این طرح موافقم. اگر دولت این ایده خود را تکمیل کند و قول دهد یک یا دو روز از تعطیلات را کم کند و به عید فطر اضافه کند ما موافق هستیم.

یوسف نژاد نماینده ساری در موافقت با دو فوریت این لایحه گفت: اگر دو فوریت این لایحه به تصویب نرسد فرصتی برای تصویب آن و افزایش عید فطر امسال نداریم و افزایش تعطیلات به سال آینده موکول می شود، بنابراین مجلس باید در مدت کوتاهی تعیین تکلیف کند و بهتر است به دو فوریت این لایحه رای داده شود.

لاهوتی نماینده لنگرود در مخالفت با این دو فوریت به مقایسه تعطیلات کشورهای دنیا با ایران پرداخت و گفت: کشورهای اندکی هستن که بیش از 20 روز تعطیلات دارند و ما جزء این دسته هستیم. این در حالیست که کشورهای در حال توسعه باید با تلاش و کار بیشتر تعطیلات را کاهش دهند.

درمیان اظهارات موافق و مخالف مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در تذکری آیین نامه ای اظهار داشت: ماده 160 آیین نامه داخلی مجلس می گوید دو فوریت برای جلوگیری از خسارت احتمالی یا فوت فرصت ارائه می شود در حالیکه در این مورد هیچ خسارت احتمالی وجود ندارد.

وی گفت: بحث افزایش تعطیلی عید فطر سال گذشته نیز مطرح شد اما مجلس به آن رای نداد دولت مجددا این بحث را مطرح کرده است اگر هم مجلس رای ندهد دولت کار خود را می کند چرا باید در سال جهاد اقتصادی دنبال تعطیلی بیشتر باشیم.

نماینده سمنان گفت: بر اساس آمار دولت افزایش این تعطیلی 3 هزار میلیارد تومان خسارت وارد می کند.

باهنر نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به کواکبیان گفت: خواهش می کنم در قالب تذکر موافق یا مخالف با دو فوریت صحبت نکنید.

وی ادامه داد: بحث موافقان این است اگر دو فوریت تصویب نشود فوت فرصت خواهد بود و اگر یک فوریت آن تصویب شود افزایش تعطیلی عید فطر به امسال نمی رسد.

مطور زاده نماینده خرمشهر در موافقت با دو فوریت این لایحه با قرائت دعای عید فطر در آغاز سخن گفت: سالیان سال این بحث در کشور مطرح بوده است اما به دلایلی اهمیت این مطلب امسال بیشتر است.

وی گفت: هیچ فوریتی و اهتمامی بیشتر از احترام به افکار عمومی و مقدسات نیست، بسیاری از مردم علیرغم اینکه تعطیلی عید فطر یک روز بیشتر نیست اما عملا بیش از یک روز به خاطر تکریم و شکرانه آمرزش برای این عید زمان می گذارند.

مطور زاده گفت: اگر در تهران و برخی شهرستانها عید فطر در حد اقامه نماز و پرداخت فطریه خلاصه می شود در بسیاری از نقاط کشور این عید به عنوان عید اصلی و مهم مورد توجه قرار می گیرد و مردم به دید و بازدید می روند همچنین مردم بیشتر اختلافات خود را در این روز حل می کنند بنابراین بهتر است تعطیلی عید فطر افزایش یابد و با رای به دو فوریت این لایحه این تعطیلی شامل امسال هم شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع نظرات موافق و مخالف با 133 رای موافق، 57 رای مخالف و 24 رای ممتنع با دو فوریت این لایحه مخالفت کردند.

به گزارش مهر، طبق آیین نامه مجلس لوایح و طرح های دو فوریتی نیازمند دو سوم رای نمایندگان برای تصویب است.

مجلس سپس برای یک فوریت این لایحه رای گیری کرد و نهایتا نمایندگان با 119 رای موافق، 61 رای مخالف و 20 رای ممتنع با یک فوریت این لایحه موافقت کردند.

بر اساس این رای نمایندگان این لایحه به صورت یک فوریتی بررسی خواهد شد و از آنجا که زمان کمی تا پایان ماه رمضان باقی مانده است به نظر می رسد این لایحه در صورت تصویب نهایی نیز شامل عید فطر امسال نخواهد شد.

به گزارش مهر، در صورتیکه جمعی از نمایندگان خواستار بررسی خارج از نوبت این لایحه شوند ممکن است افزایش تعطیلی عید فطر به ماه رمضان امسال نیز برسد.