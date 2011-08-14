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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۵۰

طی بیانیه‌ای عنوان شد:

فاجعه انسانی سومالی نیازمند کمک همه جانبه جامعه جهانی است

فاجعه انسانی سومالی نیازمند کمک همه جانبه جامعه جهانی است

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در بیانیه‌ای که در رابطه با فاجعه انسانی سومالی صادر کرده با اشاره به اینکه بسیاری از سازمانهای بین المللی تنها با شعار از کنار این فاجعه گذشته‌اند گفت: حجم این مصیبت به قدری عظیم است که نیاز به کمکهای همه جانبه جامعه جهانی دارد.

به گزرش خبرگزاری مهر، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی طی بیانیه ای در رابطه با فاجعه انسانی سومالی گفت: فاجعه عظیم قحطی در سومالی و شاخ آفریقا هر روز ابعاد گسترده‌تری می‌یابد و مردم این کشورها را در وضعیت اسفناکی قرارداده است.

این بیانیه می افزود: بیش از 12 میلیون نفر گرفتار این مصیبت بی‌سابقه شده‌اند و زنان، مردان و کودکان با گرسنگی و تشنگی دست به گریبانند و همه روزه تعداد کثیری از آنان جان خود را از دست می‌دهند.

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در این بیانیه با اشاره به اینکه محنت عظیم مردم سومالی دل هر انسان آزاداندیشی را به درد می‌آورد و مردم مسلمان جهان نیز سخت نگرانند تأکید کرد: متأسفانه سازمان‌های بین‌المللی نیز آن‌گونه که باید به وظایف خود عمل نمی کنند و با کارهای شعاری و تبلیغی از کنار آن می‌گذرند.

در این بیانیه آمده است: رهبر گرانقدر حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (دام ظله العالی) ودولت به امر ایشان از همان ابتدا با تخصیص کمکهای مادی و معنوی و اعزام گروه‌های مختلف امدادی در این عمل خیرخواهانه پیش قدم شد. اما حجم مصیبت چنان عظیم است که نیاز به کمک‌های همه جانبه جامع جهانی دارد.

مجمع جهانی تقریب تأکید کرده است: در این موقعیت خطیر باید بر اساس وحدت و اخوت اسلامی و این وظایف دینی که (من أصبح ولم یهتم بأمور المسلمین فلیس بمسلم) به یاری برادران و خواهران مصیبت‌زده بشتابیم، عمل کنیم.

این مجمع از سازمان ملل متحد، سازمان کنفرانس اسلامی، اجلاس غیر متعهدها و هم گروه‌ها و ارگان‌هایی که می‌توانند در این امر خداپسندانه شرکت کنند خواستار مساعدت همه جانبه شده است.

کد مطلب 1382910

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