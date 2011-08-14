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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۰۸

اکبرشاهی خبر داد:

خداحافظی با قبض جریمه دستی/ ثبت تخلفات در تهران و البرز هوشمند می شود

خداحافظی با قبض جریمه دستی/ ثبت تخلفات در تهران و البرز هوشمند می شود

کرج - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی تهران و البرز از مجهز شدن شهرستانهای تهران و البرز به دستگاههای هوشمند ثبت و چاپ تخلفات و خداحافظی با قبوض جریمه دستی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا اکبرشاهی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: دستگاههای ثبت تخلف که تا پیش از این در تهران بزرگ استفاده می شد، از این پس در شهرستانهای  تهران و البرز مورد استفاده قرار میگرد.

وی در خصوص این دستگاههای هوشمند که " هند هلد" نام دارد، بیان کرد: این دستگاه به صورت هوشمند شماره پلاک خودروها درا  در اختیار دارد و از این رو در صورت بروز تخلف امکان خطای  یادداشت دستی و اشتباه شماره خودرو به صفر کاهش می یابد.

این مسئول ادامه داد: به زودی این دستگاههای هوشمند در شهرستانهای کرج و سایر شهرستانهای تهران و البرز مورد بهره برداری قرار می گیرد و به این ترتیب قبض جریمه دستی کنار خواهد رفت.

وی در بخش دیگری از این نشست به بیان رسالتهای خبرنگاران در حوزه خبر پرداخت و خواهان اطلاع رسانی دقیق و آگاهی بخشی به جامعه و ایجاد احساس امنیت در مردم در طی یک ارتباط دوسویه اثر گذار شد.

وی در خصوص پرونده قتل مرحوم داداشی نیز اظهار داشت: اطلاع رسانی پلیس در این خصوص کاملا شفاف بوده و تمامی جزئیات منتشر شده این حادثه از سوی پلیس و دستگیری متهمان و اعترافات آنان، همان اطلاعاتی است که پیش از این منتشر شده است و نباید به بازار شایعات در این خصوص اهمیت داد.

کد مطلب 1382911

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