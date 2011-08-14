رئیس جدید اداره تربیت بدنی اسکو معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ رئیس جدید اداره تربیت بدنی اسکو با حضور فرماندار شهرستان اسکو و معاون توسعه و پشتیبانی و نیروی انسانی اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی در دفتر فرماندار این شهرستان معرفی شد.

فرماندار شهرستان اسکو در این مراسم با اشاره به اهمیت ورزش در یک جامعه اظهار داشت: با توجه به اینکه ورزش ترکیبی از فعالیت های فیزیکی عادی و معمول و مهارت های شخصی یک فرد است و به عنوان تفریح و یک سری از قوانین که برای مسابقه، لذت بردن و رسیدن برتری است، باید همواره توجه بیشتری به این مهم شود.

یونس فاتح افزود: ترکیب شخصیت هایی با مهارت های متفاوت در ورزش یک ملت شجاعت و دلاوری آن ملت را افزایش می دهد.

فاتح با اشاره به ظرفیت و پتانسیل بالای ورزشی شهرستان اسکو اظهار داشت: از رئیس جدید تربیت بدنی انتظار می رود تا با تجهیز کردن سخت افزار و نرم افزار سالن های ورزشی این شهرستان به پیشرفت ورزشی ورزشکاران اسکویی کمک کرده و شهرستان اسکو را به عنوان شهرستان ورزش خیز به جامعه ی ورزشی کشور بشناساند.

وی به غیرفعال بودن برخی از هیئت های ورزشی شهرستان اشاره کرد و گفت: برخی از هیئت های ورزشی به نحوی به صورت کامل غیرفعال مانده اند که انتظار می رود با حمایت صد در صدی از این هیئت ها،‌ فعالیتشان را آغاز کنند.

فرمانداراسکو همچنین به بیش از 36 مورد پیاده روی خانوادگی شهرستان اسکو در چند سال اخیر اشاره کرد و گفت: پیاده روی از عمده فعالیت های شهرستان اسکو بوده که باید به نحوی به این مسئله با دید متفاوتی نگاه کرد چراکه پیاده روی خانوادگی باعث تحکیم خانواده است.

گفتنی است،‌ در این مراسم مجتبی فرسیو با دریافت حکم به عنوان رئیس جدید اداره تربیت بدنی شهرستان اسکو معرفی شد و از زحمات احمد لوئی رئیس سابق تربیت بدنی تقدیر و قدردانی شد و لوئی به عنوان رئیس اداره تربیت بدنی شبستر انتخاب شد.