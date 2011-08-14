90 درصد از بقاع متبرکه استان قزوین نیازمند بازسازی است

حجت‌ الاسلام روح الله روان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در سطح استان قزوین 264 بقعه وجود دارد که نزدیک به 70 درصد از این بقاع در محدوده‌ قرار گرفته است.

وی افزود: در سال گذشته کار تعمیر و بازسازی 70 بقعه را در دستور کار قرار داده ایم که هم ‌اکنون نیز روند تعمیر و بازسازی در این بقاع ادامه دارد.

سرپرست اداره‌ بقاع و اماکن متبرکه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین بیان کرد: در سال گذشته میزان اعتبارات جذب شده نسبت به سال‌های گذشته حدود 50 درصد رشد داشته است.

وی تصریح کرد: اعتبارات اختصاص یافته در سال 89 از محل کمک‌ های سازمان اوقاف و امور خیریه و کمک‌ های استانی دو میلیارد تومان بوده است که این مبلغ تنها به بقاع اختصاص نداشت بلکه از محل اعتبارات پرداخت شده و همچنین کمک‌هایی هم به مساجد، دفاتر ائمه‌ جمعه و مصلاهای نماز جمعه صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه حدود 70 درصد از اعتبار اختصاص یافته از طریق استان تامین شده است عنوان کرد: با توجه به اینکه امکان بازسازی 70 بقعه در یک سال میسر نیست از این ‌رو 18 بقعه در نظر گرفته شده است.

حجت‌ الاسلام روان یادآور شد: در سال جاری مقرر شده است 90 میلیون تومان برای مرمت، بازسازی و توسعه بقاع متبرکه اختصاص یابد که 30 میلیون تومان از محل اعتبارات سازمانی، 30 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی و 30 میلیون تومان نیز از محل کمک‌های مردمی تامین و هزینه خواهد شد.

