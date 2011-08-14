ضوابط استفاده از صفات تفضیلی یا عالی در تبلیغ مطبوعات اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پدرام پاک‌آیین با اعلام این مطلب گفت: توصیه جدی ما این است که برای حفظ حقوق عمومی و حریم مطبوعات کشور، استفاده از عبارات و قیودی که به طور صریح یا ضمنی، برتر یا برترین بودن یک نشریه در یکی از زمینه‌های شمارگان، قدمت، تعداد صفحات، اولین بودن در یک جنبه خاص و یا موارد مشابه القا می‌کند، قبل از انتشار به تائید این اداره کل برسد.

مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی افزود: به موجب مقررات تبلیغاتی کشور، آگهی‌های تبلیغاتی نباید خدمات یا کالاهای دیگران را بی‌ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دهند. همچنین در آگهی‌های تبلیغاتی نمی‌بایست ادعاهای غیرقابل اثبات گنجانده شود.

وی تاکید کرد: بر این اساس و با استناد به ماده 6 قانون مطبوعات که انتشار مطالب خلاف واقع را ممنوع دانسته است، لازم است مطبوعات نیز در معرفی یا تبلیغ خود از استفاده از صفات مطلق و عبارات اغراق‌آمیز خودداری کرده و خود را فراتر از واقعیت یا با عباراتی آمیخته به اغراق معرفی نکنند.

پاک آیین با اشاره به اینکه سوابق، شاخص‌ها و ویژگی‌های هر یک از نشریات کشور در اداره‌کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی به طور مدون موجود است، افزود: هماهنگی مطبوعات در زمینه استفاده از صفات تفضیلی یا عالی با این اداره کل موجب می‌شود، رژیمی یکسان و واقعی بر اینگونه اوصاف و تبلیغات حاکم شده و از رواج ادعاهای غیرقابل اثبات و اغراق‌آمیز درباره مطبوعات کشور اجتناب شود.

مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی درباره نحوه استفاده از صفات تفضیلی و عالی هم گفت: فرقی نمی‌کند که این صفات روی جلد یا در متن نشریه به کار رود و یا در قالب آگهی تبلیغاتی عرضه شود، بلکه در هر صورت باید با واقعیت انطباق داشته باشد و مرجع تشخیص این انطباق نیز اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی است.