قطب جدید پتروشیمی نیامده به حاشیه رفت/ جزئیات اختلاف نظر مسئولان پتروشیمی

به گزارش خبرنگار مهر، برای نخستین بار در برنامه سوم توسعه به منظور کاهش هزینه توسعه صنعت پتروشیمی، دسترسی به آبهای بین المللی، تامین مطمئن خوراک و افزایش حجم صادرات محصولات پتروشیمی، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی پتروشیمی در دستور کار دولت قرار گرفت.

بر این اساس دو هاب جدید پتروشیمیایی در بندر عسلویه و بندر ماهشهر شکل گرفت که تاکنون در منطقه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر 18 میلیون تن و در بندر عسلویه 22 میلیون تن ظرفیت تولید انواع محصولات پتروشیمی شکل گرفته است.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی اخیرا به منظور توسعه متمرکز صنایع پتروشیمی در حاشیه آبهای خلیج فارس و دریای عمان، ایجاد یک قطب جدید پتروشیمیایی در بندر چابهار را هدف گذاری کرده است و قصد دارد با ایجاد انشعابی از خط لوله هفتم سراسری و انتقال گازهای ترش پارس جنوبی ظرفیت های جدیدی در این منطقه برای تولید محصولات پتروشیمی راه اندازی کند.

تکمیل زنجیره ارزش افزوده، ایجاد اشتغال، توسعه پایدار و متوازن، دسترسی به بازارهای بزرگ مصرف همچون چین و هند هر چند از مهمترین مزیتهای ایجاد این قطب جدید پتروشیمی توسط مسئولان شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام می شود که با وجود آغاز عملیات اجرایی این طرح ملی اختلاف آماری بین مدیران وزارت نفت و پتروشیمی برای شکل گیری این هاب پتروشیمی بالا گرفته است.

با وجود آنکه مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی از اجرای آمایش سرزمینی برای توسعه صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از مهمترین سیاستهای توسعه این صنعت استراتژیک کشور در برنامه پنجم توسعه یاد می کنند اما در روزهای اخیر مدیران مختلف این مجموعه آمارهای متناقضی از توسعه پتروشیمی های در بندر چابهار به رسانه ها ارائه کرده اند.

اولادی: واحد متانول در چابهار ساخته نمی شود

رمضان اولادی مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی روز گذشته درباره آخرین وضعیت راه اندازی منطقه پتروشیمی در بندر چابهار با بیان اینکه ایجاد 15 میلیون تن ظرفیت جدید تولید محصولات پتروشیمی در این منطقه هدف گذاری شده است، گفت: با استفاده از تجربیات گذشته و با این هدف که دیگر اتیلن یا متانول صادر نکنیم، واحدهای پتروشیمی چابهار را به گونه‌ای طراحی کردیم که زنجیره تولید آنها تا محصولات میانی کامل شود.

وی سرمایه‌گذاری لازم برای تولید 15 میلیون تن محصول در چابهار را 20 میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: برای ایجاد این منطقه روزانه به 20 میلیون متر مکعب گاز طبیعی و 3.6 میلیون تن سالانه اتان به عنوان خوراک نیاز است.

خجسته مهر: 5 طرح متانول چابهار احداث می شود

محسن خجسته مهر معاون برنامه ریزی وزیر نفت هم با بیان اینکه برای ایجاد قطب پتروشیمی در بندر چابهار ساخت پنج طرح اتانول، اوره و آمونیاک در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرده است: برای تامین خوراک صنایع پتروشیمی چابهار به 16 میلیون متر مکعب در روز گاز طبیعی و سالانه 2.6 میلیون تن اتان نیاز است.

بساق زاده: 3 میلیون تن پتروشیمی در چابهار تولید می شود

علی محمد بساق زاده مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم با تاکید بر اینکه در منطقه چابهار سه میلیون تن ظرفیت جدید تولید محصولات پتروشیمی ایجاد خواهد شد، اظهار داشت: سیاست شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایجاد خط لوله اتان و اتیلن جنوب تا بندر چابهار است.

مسئولان شرکت ملی صنایع پتروشیمی هر چند ایجاد قطب جدید پتروشیمی در چابهار را به عنوان اولویت دار ترین برنامه صنعت پتروشیمی در دستور کار خود قرار داده اند که در شرایط فعلی انتقال 16 طرح نیمه تمام برنامه چهارم به برنامه پنجم توسعه، خالی ماندن ظرفیت تولید اکثر واحدهای پتروشیمی خصوصی و مشکلات متعدد فنی در راه اندازی خط لوله اتیلن غرب از مهمترین چالشهای پیش روی این صنعت کار آفرین کشور است.