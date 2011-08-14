اتمام عملیات احداث 70 درصد واحدهای مسکونی مهر آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل محبت خواه صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در صورت اجرای مراحل احداث واحدهای مسکونی طبق برنامه ریزی انجام شده 70 درصد واحدهای مسکن مهر آماده بهره برداری می شوند.
وی در ادامه بیان داشت: در حال حاضر 26 هزار واحد مسکونی مهر در مناطق مختلف آذربایجان غربی توسط اعضای تعاونیها در دست احداث بوده به طوریکه از این تعداد 19 هزار و 200 واحد سهمیه سال 88 و 89 و شش هزار و 800 واحد نیز سهیمه سال 90 است.
مدیر کل مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی اظهار داشت: این واحدهای مسکونی فوق با همکاری اعضای 250 تعاونی مسکن مهر احداث شده که متاسفانه از این تعداد 15 تعاونی برای ادامه مراحل ساخت و ساز توانایی لازم را ندارند.
محبت خواه در ادامه با بیان اینکه در این راستا تعدادی از اعضا در فراهم کردن آورده شخصی با مشکل روبه رو هستند، ادامه داد: در این جلسه نسبت به اعمال مدیریت بر واحدهای تعاونی غیرفعال تصمیم گیری و فرصت یک ماهه ای برای ایجاد تحول در عملیات ساخت و ساز به تعاونیها داده شد.
این مسئول افزود: بعد از سپری شدن این مهلت در صورت نیاز نسبت به اعمال مدیریت در تعاونیهای غیرفعال اقدام شده تا عملیات ساخت وساز با سرعت مناسب و جدیت بیشتری دنبال شود.
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