آلومینیوم هرمزگان مقابل پیکان شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان در دیداری تدارکاتی با نتیجه دو بر یک مقابل تیم تازه لیگ یکی شده پیکان تهران شکست خورد.

تک گل آلومینیوم را در این دیدار محمد سهیمی به ثمر رساند و یکی از دو گل تیم پیکان را علیرضا نیکبخت واحدی بازیکن تازه وارد این تیم به ثمر رساند.

تیم فوتبال آلومینیوم در راستای آماده سازی برای حضور در لیگ یک تا کنون یک اردوی 10 روزه در تهران و یک اردوی هفت روزه را در سرعین اردبیل برگزار کرده و هم اکنون نیز با برپایی اردوی دیگری در تهران مشغول انجام بازی های دوستانه است.

آلومینیوم در دیدار تدارکاتی نخست خود در سه وقت 30دقیقه ای مقابل تیم مقاومت شهید بروجردی به تساوی بدون گل دست یافت و فردا نیز این تیم به مصاف تیم فوتبال دانشگاه آزاد تهران می رود.